رغم العروض .. توروب يرفض إعارة محمد سيحا ويؤكد استمراره مع الأهلي
استشهاد الطفل ريان أبو معلا برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه
افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة
عروس المشتاني| أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الأحد 21-12-2025 .. تعرّف عليها
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 21-12-2025
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ورابط استمارة التقديم .. تفاصيل عاجلة الآن
مُحاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات .. بعد قليل
هل أمر النبي بصيام أول يوم من رجب؟.. الإفتاء توضح 9 حقائق
الإعداد العشوائي سبب صدمة الجماهير.. «أبو الدهب»: الخروج المبكر كان مُستحقًا في كأس العرب
النادي مُلتزم تعاقديًا .. «بيسيرو»: ليست لي مستحقات مالية لدي نادي الزمالك منذ رحيلي
نجم الأهلي يُحذّر: منتخب مصر يمتلك الخبرات لكن الكرة ليست بالأسماء
كأس أمم إفريقيا 2025 .. كل ما تريد معرفته عن البطولة
رياضة

مدرب أنجولا السابق: منتخب مصر المرشح الأبرز لاحتلال مجموعته.. وحسام حسن أعاد الانضباط

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

قال سرديان فاسيليفيتش المدير الفني السابق لمنتخب أنجولا، إن منتخب مصر المرشح الأبرز لاحتلال صدارة مجموعته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وفي تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 قال فاسيليفيتش مدرب أنجولا السابق: " المنتخب المصري يُصنَّف من أقوى المنتخبات على مستوى القارة، سواء من حيث النتائج التي حققها في الماضي أو من حيث نوعية اللاعبين الذين يضمهم، منتخب مصر مر بفترة مضطربة قبل تولي المدرب حسام حسن المهمة، إلا أن قدومه ساهم في إعادة الانضباط وترتيب الصفوف داخل المنتخب".

وأضاف: " منتخب مصر خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في فرض أسلوب لعب واضح، وتنظيم جيد للفريق، وإبراز الجودة الفردية التي يتمتع بها اللاعبين. كما تمكن المنتخب من التأهل إلى بطولة كأس العالم بشكل مميز بعدما تصدر مجموعته، وهو ما يؤكد قوته".

وتابع: " أرى أن منتخب مصر في مجموعته ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في المغرب، يتحمّل مسؤولية كبيرة، وفي رأيي هو المرشح الأبرز لاحتلال المركز الأول في مجموعته".

سرديان فاسيليفيتش المدير الفني السابق لمنتخب أنجول أنجولا منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية حسام حسن

