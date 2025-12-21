مدرب أنجولا السابق: منتخب مصر المرشح الأبرز لاحتلال مجموعته.. وحسام حسن أعاد الانضباط

قال سرديان فاسيليفيتش المدير الفني السابق لمنتخب أنجولا، إن منتخب مصر المرشح الأبرز لاحتلال صدارة مجموعته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وفي تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 قال فاسيليفيتش مدرب أنجولا السابق: " المنتخب المصري يُصنَّف من أقوى المنتخبات على مستوى القارة، سواء من حيث النتائج التي حققها في الماضي أو من حيث نوعية اللاعبين الذين يضمهم، منتخب مصر مر بفترة مضطربة قبل تولي المدرب حسام حسن المهمة، إلا أن قدومه ساهم في إعادة الانضباط وترتيب الصفوف داخل المنتخب".

وأضاف: " منتخب مصر خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في فرض أسلوب لعب واضح، وتنظيم جيد للفريق، وإبراز الجودة الفردية التي يتمتع بها اللاعبين. كما تمكن المنتخب من التأهل إلى بطولة كأس العالم بشكل مميز بعدما تصدر مجموعته، وهو ما يؤكد قوته".

وتابع: " أرى أن منتخب مصر في مجموعته ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في المغرب، يتحمّل مسؤولية كبيرة، وفي رأيي هو المرشح الأبرز لاحتلال المركز الأول في مجموعته".