موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية خارج الديار، حين يحل ضيفًا ثقيلًا على فريق غزل المحلة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتأتي المباراة في توقيت مهم للفريقين، حيث يسعى كل طرف لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل.

الأهلي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة

يدخل الأهلي المباراة منتشيًا بتحقيق فوز ثمين في الجولة الماضية على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على استاد المقاولون العرب. ونجح المارد الأحمر في حصد ثلاث نقاط غالية عززت موقفه داخل المجموعة الأولى، ومنحت اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة غزل المحلة.



موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي أمام غزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، على أرضية استاد المحلة، وسط حضور جماهيري منتظر لدعم أصحاب الأرض.

أهمية المباراة للفريقين

تمثل هذه المواجهة أهمية كبيرة للأهلي، الذي يسعى لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط كاملة من أجل الاقتراب خطوة إضافية نحو التأهل، بينما يأمل غزل المحلة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد التوازن لمسيرته في البطولة.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في كأس عاصمة مصر

الأهلي × غزل المحلة: الثلاثاء 23 ديسمبر – 8:00 مساءً

الأهلي × المقاولون العرب: الثلاثاء 30 ديسمبر – 8:00 مساءً

الأهلي × فاركو: السبت 10 يناير – 8:00 مساءً

الأهلي × طلائع الجيش: الخميس 15 يناير – 8:00 مساءً

ويترقب جمهور الأهلي هذه المواجهات، آملين في مواصلة الفريق عروضه القوية والمنافسة بقوة على لقب البطولة



