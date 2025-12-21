قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«تعيين غير مُختص أشعل الأزمة».. عمرو الخشاب يروي تفاصيل استبعاده عن منتخب مصر قبل كأس العرب
احذر .. الحبس سنة عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
استشاري جلدية يحذّر من أضرار الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تستعد لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول
سعر الدولار صباح اليوم الأحد 21-12-2025
قاتلة نجلها بالمعصرة أمام النيابة: مكنش في دماغي يحصله حاجة «خاص»
500 ألف نازح .. الداخلية الكمبودية تحذّر: الوضع على الحدود بالغ السوء
السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد
التاريخ والأرقام تنحاز للفراعنة.. مدرب أنجولا السابق لـ منتخب مصر: احذروا هذا الثلاثي
مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 .. تعرّف عليها
كاليفورنيا تغرق في الظلام .. 130 ألف منزل بدون كهرباء بـ «سان فرانسيسكو»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية خارج الديار، حين يحل ضيفًا ثقيلًا على فريق غزل المحلة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر. 

وتأتي المباراة في توقيت مهم للفريقين، حيث يسعى كل طرف لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل.

الأهلي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة

يدخل الأهلي المباراة منتشيًا بتحقيق فوز ثمين في الجولة الماضية على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على استاد المقاولون العرب. ونجح المارد الأحمر في حصد ثلاث نقاط غالية عززت موقفه داخل المجموعة الأولى، ومنحت اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة غزل المحلة.
 

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي أمام غزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، على أرضية استاد المحلة، وسط حضور جماهيري منتظر لدعم أصحاب الأرض.

أهمية المباراة للفريقين

تمثل هذه المواجهة أهمية كبيرة للأهلي، الذي يسعى لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط كاملة من أجل الاقتراب خطوة إضافية نحو التأهل، بينما يأمل غزل المحلة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد التوازن لمسيرته في البطولة.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في كأس عاصمة مصر

  • الأهلي × غزل المحلة: الثلاثاء 23 ديسمبر – 8:00 مساءً
  • الأهلي × المقاولون العرب: الثلاثاء 30 ديسمبر – 8:00 مساءً
  • الأهلي × فاركو: السبت 10 يناير – 8:00 مساءً
  • الأهلي × طلائع الجيش: الخميس 15 يناير – 8:00 مساءً

ويترقب جمهور الأهلي هذه المواجهات، آملين في مواصلة الفريق عروضه القوية والمنافسة بقوة على لقب البطولة


 

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

والدة شيماء جمال

هتخرج بعد قليل.. إنهاء اجراءات الافراج عن والدة شيماء جمال| خاص

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس فى قائمة أفضل 21% بتصنيف Green Metric 2025

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل ممثلي المدارس والمؤسسات بالإيبارشية للتهنئة بعيد الميلاد

طه جبريل يتسلم جائزة أفضل تغطية فنية لصدى البلد خلال احتفالية جوائز أمال العمدة

«صدى البلد» يحصد جائزة أفضل تغطية خلال احتفالية جوائز أمال العمدة ومفيد فوزي| صور

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد