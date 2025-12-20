إنشاء أكاديمية بالأهلي لاكتشاف مواهب الناشئين برعاية لايبزج الألماني.. خاص

أنهي وفد النادي الاهلي وشركة الأهلي لكرة القدم، الذي يضم المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، ونيرة علي، المدير التنفيذي للشركة؛ زيارته إلى ألمانيا وذلك لزيارة المقر الرئيسي لنادي لايبزيج، وبحث آليات التعاون مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.



وقال الاهلي أنه خلال الزيارة يلتقي وفد النادي مع قيادات ريدبول؛ لمناقشة سبل التعاون والتي تهدف إلى تعزيز التطوير الفني الذي يجرى في قطاع الناشئين، وكذلك المدربين واكتشاف رعاية المواهب وتنمية المهارات.

بروتوكول شركة الكرة



تأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار رغبة متبادلة بين المؤسستين الكبيرتين النادي الأهلي ممثلًا في شركته لكرة القدم، ونادي لايبزج لتحديد إطار مشترك لتحقيق أهداف الطرفين.



كما تأتي أيضًا ضمن الاستراتيجية الناجحة لشركة الأهلي لكرة القدم لفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة في مجال كرة القدم.

نتائج الزيارة

انهي وفد الاهلي الاتفاق علي بعض اوجه التعاون بين الناديين خاصة علي مستوي قطاع الناشئين.



وبموجب هذا الإتفاق المبدئي سيكون للأهلي الحق في عمل فترات معايشة لبعض مدربي القطاع

اكاديمية متخصصة

يدرس الناديين انشاء لايبزج لأكاديمية بالتعاون مع الاهلي لإكتشاف المواهب والإستفادة منها.

