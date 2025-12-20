محمد عنتر: لم أندم على عدم الانضمام للأهلي

قال محمد عنتر لاعب المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق، إن القلعة البيضاء قادرة على تخطى كل العقبات والمشاكل والأزمات بفضل محبيها وأبناؤها، مضيفًا: كابتن أحمد عبد الرؤوف واحد من أفضل المدربين حاليًا، حيث تدربت تحت يديه سابقًا، ولو الظروف ساعدته سيكون الأفضل في مصر.

وتابع "عنتر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك، هو واحد من المدربين الذين يعملون على تطوير أنفسهم ولاعبيهم بشكل مستمر، هو شخص طموح جدًا ونجح في كل التجارب التي خاضها سابقًا، وإن شاء الله سينجح مع الزمالك، الأهم أن يقف الجميع خلف الزمالك كي يعبر كبوته ويعود لسابق عهده.

وأضاف لاعب المقاولون العرب الحالي: الأهلي من أكبر أندية إفريقيا، لكنني لم أندم على عدم الانضمام له، أنا بحب الزمالك وربنا اختار لي الزمالك وده معناه إن ده الاختيار الصح والمناسب لي، ولو ربنا كان اختار لي الأهلي كان هيبقى الاختيار الصح والمناسب، فالحمد لله على رزق الله، حتى الآن اسمي مرتبط باسم نادي الزمالك وده شرف كبير لي.

وواصل لاعب الزمالك السابق: بيراميدز فريق كبير ومحترم، أصبح يمتلك خبرات التتويج بالبطولات، وهو ما سيساعده ليكون منافسًا قويًا للأهلي على لقب الدوري المصري، وربما ينجح في عمل مفاجأة وحصد الدرع.

واختتم محمد عنتر حديثه: اللي داق طعم البطولات لا يستطيع الاستغناء عنه، اسألني أنا مع الزمالك، خبرات بيراميدز وتتويجه ببطولة مثل دوري أبطال إفريقيا ستساعده كثيرًا على منافسة الأهلي على لقب الدوري، والمركزين الثالث والرابع ستكون بين الزمالك والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا المتألق بشدة بفضل كابتن علي ماهر المدير الفني المتميز.