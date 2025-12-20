قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
الزراعة: توطين صناعة مبيدات الآفات في مصر ونقل التكنولوجيا المتطورة
سوريا.. عمليات إغارة على مواقع داعش ومقتل عناصرهم
روسيا تدين قصف أوكرانيا لزابوروجيا.. وتحذر من حصول اليابان على النووي
رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عنتر: لم أندم على عدم الانضمام للأهلي

محمد عنتر
محمد عنتر
ياسمين تيسير

قال محمد عنتر لاعب المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق، إن القلعة البيضاء قادرة على تخطى كل العقبات والمشاكل والأزمات بفضل محبيها وأبناؤها، مضيفًا: كابتن أحمد عبد الرؤوف واحد من أفضل المدربين حاليًا، حيث تدربت تحت يديه سابقًا، ولو الظروف ساعدته سيكون الأفضل في مصر.

وتابع "عنتر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك، هو واحد من المدربين الذين يعملون على تطوير أنفسهم ولاعبيهم بشكل مستمر، هو شخص طموح جدًا ونجح في كل التجارب التي خاضها سابقًا، وإن شاء الله سينجح مع الزمالك، الأهم أن يقف الجميع خلف الزمالك كي يعبر كبوته ويعود لسابق عهده.

وأضاف لاعب المقاولون العرب الحالي: الأهلي من أكبر أندية إفريقيا، لكنني لم أندم على عدم الانضمام له، أنا بحب الزمالك وربنا اختار لي الزمالك وده معناه إن ده الاختيار الصح والمناسب لي، ولو ربنا كان اختار لي الأهلي كان هيبقى الاختيار الصح والمناسب، فالحمد لله على رزق الله، حتى الآن اسمي مرتبط باسم نادي الزمالك وده شرف كبير لي.

وواصل لاعب الزمالك السابق: بيراميدز فريق كبير ومحترم، أصبح يمتلك خبرات التتويج بالبطولات، وهو ما سيساعده ليكون منافسًا قويًا للأهلي على لقب الدوري المصري، وربما ينجح في عمل مفاجأة وحصد الدرع.

واختتم محمد عنتر حديثه: اللي داق طعم البطولات لا يستطيع الاستغناء عنه، اسألني أنا مع الزمالك، خبرات بيراميدز وتتويجه ببطولة مثل دوري أبطال إفريقيا ستساعده كثيرًا على منافسة الأهلي على لقب الدوري، والمركزين الثالث والرابع ستكون بين الزمالك والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا المتألق بشدة بفضل كابتن علي ماهر المدير الفني المتميز.

محمد عنتر الاهلي الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

متى أول رجب 2025

متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟.. موعدها بعد 17 ساعة

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

بعد تصريحات الحكومة الأخيرة| كيف واجه القانون جرائم التعدي على الأطفال؟

انتخابات مجلس النواب

بعد انتهاء إعادة انتخابات النواب.. شروط فوز مرشحي الفردي

ناصر الضوي ، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: أي مسار لا يراعي مصلحة الشعب السوداني مرفوض

بالصور

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

ID. BUZZ
ID. BUZZ
ID. BUZZ

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد