المستكاوي يرد على انتقاد لاعبي المنتخب قبل انطلاق أمم إفريقيا

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على انتقاد لاعبي منتخب مصر قبل مواجهات بطولة أمم افريقيا.

وكتب المستكاوي عبر فيسبوك: "‏قلت كل شيء عندي بشأن الكرة المصرية ولم اكن أحب اعادة نقد قاس للعبتنا قبل الأمم الافريقية التي اتمني ان ينجح بها المنتخب الوطني ولكن اقرأ اتهامات مختلفة وخفية للكابتن حلمي طولان وللاعبين ولرئيس الاتحاد وحتي لحسام حسن لاعتذاره عن البطولة".

وتابع: “‏إلى السادة الخبراء هل كان منتخب كأس العرب يلعب كرة القدم التي لعبتها منتخبات المغرب والأردن والسعودية والإمارات والعراق وسوريا وفلسطين والسودان؟ الاجابة سوف تكشف ان الاتهامات الدائرة ليست إلا تسمية الاخفاق بأسماء وتلك ليست الحقيقة اطلاقاً؟”.

تتويج المغرب

نجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحصد منتخب المغرب جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار بعد تتويجه ببطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر.