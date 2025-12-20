الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 20 - 12 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نيوكاسل يونايتد X تشيلسي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
بورنموث X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
برايتون X سندرلاند – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مانشستر سيتي X وست هام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
وولفرهامبتون X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4
توتنهام هوتسبير X ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
إيفرتون X آرسنال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ليدز يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال أوفييدو X سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
ليفانتي X ريال سوسيداد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6
أوساسونا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ريال مدريد X إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
لاتسيو X كريمونيزي – الساعة 7 مساء على قناة stc tv
يوفنتوس X روما – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أوجسبورج X فيردر بريمن – الساعة 4:30 مساء
كولن X أونيون برلين – الساعة 4:30 مساء
هامبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 مساء
شتوتجارت X هوفينهايم – الساعة 4:30 مساء
فولفسبورج X فرايبورج – الساعة 4:30 مساء
لايبزيج X باير ليفركوزن – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة
بيشايم X ميتز – الساعة 4:30 مساء
بايو X بلوا – الساعة 4:30 مساء
أوليمبيك ماركويس فوتبول X تروا – الساعة 4:30 مساء
لوسيتانوس X ليل – الساعة 4:30 مساء على قناة beIN Sports HD 9
بيثون X سوشو – الساعة 7 مساء
بونتايفي X باستيا – الساعة 7 مساء
جرونوبل X نانسي – الساعة 7 مساء
ليون لا دوكيري X تولوز – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 5
ميرينياك X إيستري – الساعة 7 مساء
راون إل إيتابي X باريس – الساعة 7 مساء
أي إس جوساير X لوريان – الساعة 9:30 مساء
فونتاناي لي كومتي X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري المصري للمحترفين والقنوات الناقلة
بترول أسيوط X المنصورة – الساعة 2:30 ظهرا
الداخلية X أسوان – الساعة 2:30 ظهرا
الانتاج الحربي X لافيينا – الساعة 2:30 ظهرا
مالية كفر الزيات X بلدية المحلة – الساعة 2:30 ظهرا
القناة X بروكسي – الساعة 2:30 ظهرا
طنطا X غزل كفر الدوار – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ON SPORT