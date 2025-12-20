الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 20 - 12 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد X تشيلسي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

برايتون X سندرلاند – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مانشستر سيتي X وست هام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

توتنهام هوتسبير X ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إيفرتون X آرسنال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليدز يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال أوفييدو X سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

ليفانتي X ريال سوسيداد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

أوساسونا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ريال مدريد X إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

لاتسيو X كريمونيزي – الساعة 7 مساء على قناة stc tv

يوفنتوس X روما – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج X فيردر بريمن – الساعة 4:30 مساء

كولن X أونيون برلين – الساعة 4:30 مساء

هامبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 مساء

شتوتجارت X هوفينهايم – الساعة 4:30 مساء

فولفسبورج X فرايبورج – الساعة 4:30 مساء

لايبزيج X باير ليفركوزن – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

بيشايم X ميتز – الساعة 4:30 مساء

بايو X بلوا – الساعة 4:30 مساء

أوليمبيك ماركويس فوتبول X تروا – الساعة 4:30 مساء

لوسيتانوس X ليل – الساعة 4:30 مساء على قناة beIN Sports HD 9

بيثون X سوشو – الساعة 7 مساء

بونتايفي X باستيا – الساعة 7 مساء

جرونوبل X نانسي – الساعة 7 مساء

ليون لا دوكيري X تولوز – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ميرينياك X إيستري – الساعة 7 مساء

راون إل إيتابي X باريس – الساعة 7 مساء

أي إس جوساير X لوريان – الساعة 9:30 مساء

فونتاناي لي كومتي X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري للمحترفين والقنوات الناقلة

بترول أسيوط X المنصورة – الساعة 2:30 ظهرا

الداخلية X أسوان – الساعة 2:30 ظهرا

الانتاج الحربي X لافيينا – الساعة 2:30 ظهرا

مالية كفر الزيات X بلدية المحلة – الساعة 2:30 ظهرا

القناة X بروكسي – الساعة 2:30 ظهرا

طنطا‏ X غزل كفر الدوار – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ON SPORT