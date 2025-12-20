قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة في واشنطن | نشر آلاف الوثائق والصور من قضية إبستين.. وجدل بشأن ترامب
أوروبا تتراجع.. 90 مليار يورو قرض لـ أوكرانيا دون المساس بالأموال الروسية
نشرة المرأة والمنوعات | أكلات بتزود الكحة وأخرى بتهديها فورًا.. علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
5 درجات بتلك المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجآت هامة عن حالة الطقس
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
الجو هيقلب.. مفاجأة غير متوقعة فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
وفاة سمية الألفي.. ابنة محافظة الشرقية ومسيرة حافلة بالأعمال الفنية المميزة
وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما
الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة
عاودت الانخفاض.. تراجع سعر كرتونة البيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
البابا لاون يزور مكتبة مجلس الشيوخ الإيطالي ويطّلع على إنجيل نادر من القرن الـ15
أسعار الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى البنوك المصرية
رياضة

الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير

تنطلق  اليوم السبت 20 - 12 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

 

نيوكاسل يونايتد X تشيلسي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1  

بورنموث X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

برايتون X سندرلاند – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مانشستر سيتي X وست هام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

توتنهام هوتسبير X ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إيفرتون X آرسنال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليدز يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال أوفييدو X سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

ليفانتي X ريال سوسيداد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

أوساسونا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ريال مدريد X إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

لاتسيو X كريمونيزي – الساعة 7 مساء على قناة stc tv

يوفنتوس X روما – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج X فيردر بريمن – الساعة 4:30 مساء

كولن X أونيون برلين – الساعة 4:30 مساء

هامبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 مساء

شتوتجارت X هوفينهايم – الساعة 4:30 مساء

فولفسبورج X فرايبورج – الساعة 4:30 مساء

لايبزيج X باير ليفركوزن – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

بيشايم X ميتز – الساعة 4:30 مساء

بايو X بلوا – الساعة 4:30 مساء

أوليمبيك ماركويس فوتبول X تروا – الساعة 4:30 مساء

لوسيتانوس X ليل – الساعة 4:30 مساء على قناة beIN Sports HD 9

بيثون X سوشو – الساعة 7 مساء

بونتايفي X باستيا – الساعة 7 مساء

جرونوبل X نانسي – الساعة 7 مساء

ليون لا دوكيري X تولوز – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 5 

ميرينياك X إيستري – الساعة 7 مساء

راون إل إيتابي X باريس – الساعة 7 مساء

أي إس جوساير X لوريان – الساعة 9:30 مساء

فونتاناي لي كومتي X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري للمحترفين والقنوات الناقلة

بترول أسيوط X المنصورة – الساعة 2:30 ظهرا

الداخلية X أسوان – الساعة 2:30 ظهرا

الانتاج الحربي X لافيينا – الساعة 2:30 ظهرا

مالية كفر الزيات X بلدية المحلة – الساعة 2:30 ظهرا

القناة X بروكسي – الساعة 2:30 ظهرا

طنطا‏ X غزل كفر الدوار – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ON SPORT

