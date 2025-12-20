قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سارة عبد الله

تحدث حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي السابق، عن أزمته الصحية التي مر بها،  بعد إصابته الشهيرة في مباراة الاتحاد والأهلي وقت أن كان لاعبا.

وقال حسام عاشور في تصريح تليفزيوني عبر برنامج الناظر: “كنت خدت 38 غرزة في حاجبي بعد الإصابة في مباراة الأهلي والاتحاد، اتخبطت أنا وزميلي والموضوع كان صعب جدًا”.

وأضاف: “كان بيسبب ليا حالة كهربا واغماء لفترة، وحصلتلي مرتين مرة وأنا في البيت ومرة مع زعيم الثغر في الإسكندرية، وتم التعافي منها الآن الحمد لله”.

وأعرب حسام عاشور، نجم الأهلي السابق، عن سعادته الكبيرة بالعودة للعمل داخل النادي الأهلي، بعد تعيينه مديرًا لأكاديمية النادي بالتجمع الخامس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة في مسيرته داخل بيته الذي تربّى فيه كرويًا. ووجّه عاشور الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على الثقة والدعم.

اعتذار وتقدير للجماهير

وخلال تصريحاته لبرنامج «الناظر»، أكد عاشور أن الخطأ وارد، لكنه تحمّل مسؤوليته وخرج للاعتذار صراحةً للنادي الأهلي وجماهيره والكابتن محمود الخطيب، مشددًا على أن عودته للعمل داخل النادي تُشعره بأنه وُلد من جديد، وأنه سيبذل أقصى جهده ليكون على قدر الثقة.

الخطيب.. أسلوب الأب ودعم لا يتوقف

كشف عاشور عن كواليس عودته، موضحًا أن الكابتن محمود الخطيب تواصل معه للاطمئنان عليه بعد تعرضه لوعكة صحية، ثم عاد واتصل به مرة أخرى بأسلوب الأب، قائلًا له: «إزيك يا ابني». وأشار إلى أن هذا الدعم الإنساني كان له تأثير كبير في نفسه.

