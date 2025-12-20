اليوم.. ختام الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر | مواعيد مباريات السبت

تُسدل اليوم السبت الستار على منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في النسخة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، البطولة التي نجحت في فرض نفسها بقوة على خريطة الكرة المصرية، مع تزايد اهتمام الجماهير بها موسمًا بعد الآخر، لما تشهده من منافسة قوية بين أندية الدوري الممتاز وإتاحة الفرصة للوجوه الشابة لإثبات قدراتها.

القناة الناقلة لبطولة كأس عاصمة مصر



تتولى قناة أون سبورت نقل مباريات بطولة كأس عاصمة مصر حصريًا، مع تغطية مميزة تشمل استوديوهات تحليلية قبل وبعد اللقاءات، يشارك فيها نخبة من كبار نجوم التحليل الرياضي، ما يمنح المشاهد متابعة شاملة لكافة تفاصيل البطولة.

مواعيد مباريات الجولة الثانية اليوم السبت

تقام اليوم أربع مباريات قوية ضمن الجولة الثانية، حيث تنطلق مواجهتان في الخامسة مساءً، ومباراتان في الثامنة مساءً، وذلك على النحو التالي:

الجونة × بيراميدز – الساعة 5:00 مساءً – استاد خالد بشارة

إنبي × طلائع الجيش – الساعة 5:00 مساءً – استاد بتروسبورت

سموحة × الاتحاد السكندري – الساعة 8:00 مساءً – استاد برج العرب

الزمالك × حرس الحدود – الساعة 8:00 مساءً – استاد المقاولون العرب

وتحمل هذه المواجهات أهمية كبيرة في حسم ملامح الصراع داخل المجموعات، خاصة للأندية الباحثة عن تصحيح المسار بعد الجولة الأولى.

مجموعات كأس عاصمة مصر

تم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

وتتواصل الإثارة في كأس عاصمة مصر مع كل جولة، وسط طموحات متباينة بين فرق تسعى للمنافسة على اللقب، وأخرى تهدف لاكتساب الخبرات وتحقيق نتائج إيجابية في بطولة باتت تحظى بمتابعة متزايدة من الجماهير



