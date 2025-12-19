بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر

حقق فريق بتروجت فوزا صعبا على فريق الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السلام الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة كأس عاصمة مصر.

أهداف بتروجت والإسماعيلى

وسجل أدهم حامد هدف بتروجيت من ركلة جزاء في الدقيقة 35 من انطلاق المباراة، بعد عرقلة محمد دودو من قبل مدافع الإسماعيلي.

وحرمت العارضة فريق الإسماعيلي من هدفين محققين الأولى عن طريق نادر فرج بعدما حول عرضية برأسه لتصطدم بالعارضة، والثانية من تسديدة قوية من عبد الكريم مصطفى لتصطدم بالعارضة وتخرج بعيدا عن المرمى.

ترتيب بتروجت والإسماعيلي

بهذه النتيجة رفع فريق بتروجت رصيده إلى 6 نقاط من فوزين ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس بدون نقاط بعد الهزيمة الثانية على التوالي.

تشكيل الإسماعيلي

أعلن الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة بتروجيت، والتي انطلقت في الخامسة مساء اليوم على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الإسماعيلي أمام بتروجيت:

حراسة المرمى: عبد الرحمن محروس

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى – عبد الله محمد – محمد نصر – محمد إيهاب

خط الوسط: محمد حسن – عبد الرحمن الدح – محمد سمير كونتا

خط الهجوم: إيريك تراوري – نادر فرج – إبراهيم النجعاوي

تشكيل بتروجيت

أعلن سيد عيد مدرب فريق بتروجيت، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الإسماعيلي.

تشكيل بتروجيت ضد الإسماعيلي

يجلس حامد حمدان على مقاعد بدلا بتروجيت.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

عمر صلاح في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع محمود شديد، محمد علي عكاشة، بدر موسى، ومحمد دودو.

وفي خط الوسط دفع سيد عيد بكل من مصطفى جابر، أحمد بحبح، آدهم حامد، وتوفيق محمد.

ويقود هجوم الفريق الثنائي بركات حجاج وسيكو سونكو.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد غنيم، حامد حمدان، امادو با، مصطفى البدري، رشيد أحمد، محمود مرسى، عمر رضا، عبد الله دياباتيه، ومحمد خليفة.