قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
فاركو يهزم غزل المحلة بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر
رغم الإصابات والطرد .. كيف وصل منتخب المغرب لـ منصة تتويج كأس العرب
جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة .. صدى البلد تحظى بأفضل تغطية فنية
السلالة الفرعية K من الإنفلونزا تثير القلق.. ما حقيقتها ولماذا تنتشر بسرعة؟
شيخ الأزهر يهنئ الأمير تميم بن حمد باليوم الوطني لـ قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس عاصمة مصر| بتروجيت يتقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة بتروجيت والإسماعيلي، بتقدم بتروجت بهدف نظيف، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة كأس عاصمة مصر.

وسجل أدهم حامد هدف بتروجيت من ركلة جزاء في الدقيقة 35 من انطلاق المباراة.

 

تشكيل الإسماعيلي

أعلن الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الرسمي لفريقه  لمواجهة بتروجيت، والتي انطلقت في الخامسة مساء اليوم على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الإسماعيلي أمام بتروجيت:

حراسة المرمى: عبد الرحمن محروس

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى – عبد الله محمد – محمد نصر – محمد إيهاب

خط الوسط: محمد حسن – عبد الرحمن الدح – محمد سمير كونتا

خط الهجوم: إيريك تراوري – نادر فرج – إبراهيم النجعاوي

تشكيل بتروجيت 

أعلن سيد عيد مدرب فريق بتروجيت، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الإسماعيلي.

تشكيل بتروجيت ضد الإسماعيلي

يجلس حامد حمدان على مقاعد بدلا بتروجيت.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

عمر صلاح في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع محمود شديد، محمد علي عكاشة، بدر موسى، ومحمد دودو.

وفي خط الوسط دفع سيد عيد بكل من مصطفى جابر، أحمد بحبح، آدهم حامد، وتوفيق محمد.

ويقود هجوم الفريق الثنائي بركات حجاج وسيكو سونكو.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد غنيم، حامد حمدان، امادو با، مصطفى البدري، رشيد أحمد، محمود مرسى، عمر رضا، عبد الله دياباتيه، ومحمد خليفة.

كأس عاصمة مصر بتروجت بتروجت والإسماعيلي الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

ترشيحاتنا

المتهم

راكب موتوسيكل.. سقوط لص سرق حقيبة من شخص بالقاهرة

المتهم

بسبب الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص تعدى على سيدة بالجيزة

المتهمين

القبص على بائع خضروات تعدى على زميلة بالضرب بالشرقية

بالصور

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد