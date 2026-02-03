محمد يحيى: الزمالك كسبان من بيع دونجا.. وأدم وطني يلعب دورًا في أزمة إمام عاشور

أكد الناقد الرياضي محمد يحيى، أن نادي الزمالك سيستفيد بشكل كبير من انتقال نبيل عماد دونجا إلى النجمة السعودي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.



وأوضح يحيى عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أن رحيل دونجا كان قرارًا صائبًا، بسبب راتبه المرتفع، ومن خلال هذه الصفقة سيحصل الزمالك على مقابل مادي يُساعده في تجاوز بعض الأزمات المالية، بالإضافة إلى وجود بدائل جيدة في الفريق مثل محمد السيد، محمد إسماعيل، ومحمد شحتة.



وفيما يخص أزمة إمام عاشور، أكد يحيى عدم ثقته في التقارير التي تحدثت عن إصابة اللاعب وعائلته بفيروس أعاقه عن السفر، مشيرًا إلى أن هناك جلسة مرتقبة سيعقدها وليد صلاح الدين لتصفية الأجواء بين إمام عاشور والمدرب ييس توروب، من أجل تهدئة الموقف داخل غرفة الملابس.



كما تطرق يحيى إلى دور وكيل اللاعبين أدم وطني، مشيرًا إلى محاولاته لتفجير الأزمة بين إمام عاشور والأهلي، بهدف الضغط على النادي للسماح له بالرحيل.



ورجح أن سيناريو رحيل عاشور سيكون مشابهًا لما حدث مع وسام أبو علي في الأهلي ومصطفى محمد في الزمالك.



وأعلن يحيى أن الزمالك استقر على استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني، بعد النتائج الجيدة التي حققها في الفترة الأخيرة.