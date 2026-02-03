رئيس الصين يدعو إلى تعزيز التعاون مع أوروجواي في مختلف المجالات

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الثلاثاء ضرورة قيام بلاده وأوروجواي بتعزيز التعاون بينهما في عدد من المجالات مثل الاقتصاد والتجارة والتمويل والزراعة وتربية الحيوانات وبناء البنية التحتية، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده شي مع رئيس أوروجواي ياماندو أورسي في العاصمة "بكين"، حيث دعا خلاله الرئيس الصيني الجانبين إلى استكشاف إمكانات التعاون في المجالات الناشئة، بما في ذلك التنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، وذلك بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي والتحول.

وأشارت الشبكة إلى أن شي وأورسي شهدا توقيع أكثر من 10 وثائق تعاون تغطي مجالات الاستثمار والتجارة وغيرها.