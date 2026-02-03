قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل مازال ملاذا آمانا؟..خبير يكشف توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
رئيس الصين يدعو إلى تعزيز التعاون مع أوروجواي في مختلف المجالات

أ ش أ

 أكد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الثلاثاء ضرورة قيام بلاده وأوروجواي بتعزيز التعاون بينهما في عدد من المجالات مثل الاقتصاد والتجارة والتمويل والزراعة وتربية الحيوانات وبناء البنية التحتية، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده شي مع رئيس أوروجواي ياماندو أورسي في العاصمة "بكين"، حيث دعا خلاله الرئيس الصيني الجانبين إلى استكشاف إمكانات التعاون في المجالات الناشئة، بما في ذلك التنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، وذلك بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي والتحول.

وأشارت الشبكة إلى أن شي وأورسي شهدا توقيع أكثر من 10 وثائق تعاون تغطي مجالات الاستثمار والتجارة وغيرها.

الرئيس الصيني شي جين بينج بتعزيز التعاون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شبكة تلفزيون الصين الدولية سي جي تي إن رئيس أوروجواي ياماندو أورسي العاصمة بكين

