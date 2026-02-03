الزمالك يوجه الشكر لنبيل عماد دونجا بعد رحيله إلى الدوري السعودي

وجه نادي الزمالك الشكر لنبيل عماد دونجا لاعب الفريق على الفترة الماضية مع الفريق، بعد انتقاله رسميًا لنادي النجمة السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" شكرًا نبيل عماد دونجا على كل ما قدمته للنادي".

وكان نادي النجمة السعودي أعلن عن التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

ووقع دونجا على عقود الانتقال لنادي النجمة السعودي لمدة موسم ونصف، ووافق الزمالك على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتويى الحالية لنادي النجمة مقابل الحصول على مليون دولار .