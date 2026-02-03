سهام صالح: دونجا عمل نفسه مصاب ومكنش عاوز يلعب ماتش المصري

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، نقلًا عن أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، فضّل عدم ذكر اسمه، تفاصيل مثيرة تتعلق باللاعب نبيل عماد دونجا في مباراة الفريق الأخيرة أمام المصري.

وأوضحت أن دونجا تواجد على مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر المدير الفني إشراكه بديلًا لمحمد السيد في الشوط الثاني، إلا أن اللاعب أبدى تحفظه بدعوى معاناته من الإصابة وعدم جاهزيته.

وأضافت أن الجهاز الطبي للفريق أكد سلامة اللاعب بعد توقيع الكشف عليه، ليشارك لفترة من اللقاء، ثم يطلب الخروج مجددًا بدعوى عدم قدرته على الاستمرار.

كما أشارت إلى أن دونجا كان يتابع برنامجه العلاجي خلال فترة إصابته بالتنسيق مع الجهاز الطبي لنادي النجمة السعودي.