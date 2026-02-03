قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
طهران تفتح باب التفاوض النووي بشروط... تعرف عليها
رياضة

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر إلى مواصلة جمع النقاط وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي اليوم في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، محمد على بن رمضان وأليو ديانج.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو ومروان عثمان.

أهمية المباراة في صراع القمة

تأتي هذه المواجهة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري، وتحمل أهمية كبيرة للأهلي، الذي يطمح لتحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب وتقليص الفارق مع فرق المقدمة، خاصة في ظل اشتعال المنافسة على القمة خلال الموسم الحالي.

موقف الأهلي في جدول الترتيب

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعد خوض 13 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 5 مواجهات، وتلقى هزيمة واحدة فقط. ونجح الفريق في تسجيل 23 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 14 هدفًا، ما يعكس قوة هجومية واضحة مع بعض التحديات الدفاعية.

البنك الأهلي يبحث عن نتيجة إيجابية

على الجانب الآخر، يتواجد فريق البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و8 تعادلات، مقابل خسارتين فقط. ويسعى الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لتعزيز موقعه في منتصف الجدول، معتمدًا على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي.

صراع فني مرتقب داخل الملعب

ومن المنتظر أن يدفع الجهاز الفني للأهلي بتشكيل قوي لحسم اللقاء مبكرًا، بينما يراهن البنك الأهلي على إغلاق المساحات واستغلال الهجمات المرتدة لإرباك حسابات القلعة الحمراء.

ترتيب القمة يشعل المنافسة

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول الدوري برصيد 32 نقطة، يليه بيراميدز بـ28 نقطة، ثم الأهلي بـ26 نقطة، ما يمنح المباراة طابعًا حاسمًا في سباق المراكز المتقدمة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تُقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتُنقل عبر شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

النادي الأهلي الأهلي البنك الأهلي بطولة الدوري المصري بطولة الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الممتاز

