قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يكشف عن خطة لبناء احتياطي استراتيجي للمعادن الحيوية بـ12 مليار دولار
هل ترفع الأعمال في النصف من شعبان اليوم؟.. 7 حقائق عليك معرفتها
حابس الشروف: الدعم الإقليمي لمصر والأردن ساهم في تثبيت الفلسطينيين بأرضهم
لإصلاح أساليب الشرطة.. أمريكا تعتمد كاميرات الجسم لضباط إنفاذ القانون
بوابة الأزهر.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026
الإفتاء ترد على المشككين في فضل ليلة النصف من شعبان
على خطى أوروبا.. أوكرانيا تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن لشهر شعبان
مواعيد مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري والقناة الناقلة
ترامب يحذر أوروبا: لدينا أفضل المعدات العسكرية ونبيعها للناتو
إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد: الأهلي يحتاج إبراهيم عادل.. وإمام عاشور أخطأ ولا يحق له ما فعله

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
يارا أمين

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن الأنباء المتداولة حول تعاقد النادي الأهلي مع إبراهيم عادل تبدو منطقية في ظل المعطيات الحالية، خاصة بعد إعارة اللاعب إلى صفوف نورشيلاند الدنماركي.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن عدم مشاركة إبراهيم عادل مع الجزيرة الإماراتي منذ عودته من معسكر منتخب مصر يفتح الباب أمام احتمالية رحيله، مضيفًا أن ربط اسمه بالأهلي أمر طبيعي في هذه المرحلة.

وأوضح أن انضمام إبراهيم عادل للأهلي سيكون خطوة جيدة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب ما زال صغير السن ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة، وهو ما يتماشى مع النهج الذي كان يتبعه سيد عبد الحفيظ سابقًا، بالاعتماد على عناصر شابة ومميزة لتعويض ارتفاع معدل أعمار بعض اللاعبين داخل الفريق.

وأضاف: “إبراهيم عادل لاعب كبير وسنه صغير، وأي نادي محتاجه”، مؤكدًا أن الأهلي سيكون المستفيد الأكبر من التعاقد معه مستقبلًا.

وعن أزمة إمام عاشور الأخيرة، شدد ضياء السيد على أن اللاعب أخطأ في تعامله مع الموقف، خاصة بعد عدم سفره مع الفريق لمواجهة يانج أفريكانز، مؤكدًا أن الأهلي تحمل غياب اللاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة التي أبعدته أكثر من ستة أشهر عن الملاعب.

وتابع: “أنا بحب إمام عاشور جدًا، لكن هو متسرع، ولسه راجع من الإصابة من شهر ونص، وتألق ورجع منتخب مصر، وهو جاي يلعب ويتألق مش كل 6 شهور يعدل عقده”.

واختتم ضياء السيد تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لا يتأخر أبدًا عن تقدير أي لاعب يتألق ويستمر في التألق ويساهم في حصد البطولات، مشددًا على أن إمام عاشور لا يملك أي حق فيما فعله مؤخرًا.

ضياء السيد النادي الأهلي إبراهيم عادل سيد عبد الحفيظ إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

صلاة ليلة النصف من شعبان

صلاة ليلة النصف من شعبان .. 4 ركعات تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان

أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم السبت

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد