ضياء السيد: الأهلي يحتاج إبراهيم عادل.. وإمام عاشور أخطأ ولا يحق له ما فعله

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن الأنباء المتداولة حول تعاقد النادي الأهلي مع إبراهيم عادل تبدو منطقية في ظل المعطيات الحالية، خاصة بعد إعارة اللاعب إلى صفوف نورشيلاند الدنماركي.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن عدم مشاركة إبراهيم عادل مع الجزيرة الإماراتي منذ عودته من معسكر منتخب مصر يفتح الباب أمام احتمالية رحيله، مضيفًا أن ربط اسمه بالأهلي أمر طبيعي في هذه المرحلة.

وأوضح أن انضمام إبراهيم عادل للأهلي سيكون خطوة جيدة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب ما زال صغير السن ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة، وهو ما يتماشى مع النهج الذي كان يتبعه سيد عبد الحفيظ سابقًا، بالاعتماد على عناصر شابة ومميزة لتعويض ارتفاع معدل أعمار بعض اللاعبين داخل الفريق.

وأضاف: “إبراهيم عادل لاعب كبير وسنه صغير، وأي نادي محتاجه”، مؤكدًا أن الأهلي سيكون المستفيد الأكبر من التعاقد معه مستقبلًا.

وعن أزمة إمام عاشور الأخيرة، شدد ضياء السيد على أن اللاعب أخطأ في تعامله مع الموقف، خاصة بعد عدم سفره مع الفريق لمواجهة يانج أفريكانز، مؤكدًا أن الأهلي تحمل غياب اللاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة التي أبعدته أكثر من ستة أشهر عن الملاعب.

وتابع: “أنا بحب إمام عاشور جدًا، لكن هو متسرع، ولسه راجع من الإصابة من شهر ونص، وتألق ورجع منتخب مصر، وهو جاي يلعب ويتألق مش كل 6 شهور يعدل عقده”.

واختتم ضياء السيد تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لا يتأخر أبدًا عن تقدير أي لاعب يتألق ويستمر في التألق ويساهم في حصد البطولات، مشددًا على أن إمام عاشور لا يملك أي حق فيما فعله مؤخرًا.