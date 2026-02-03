ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيتها في مسلسل «مناعة».. فيديو

كشفت الفنانة ميمي جمال عن تفاصيل دورها في مسلسل «مناعة»، المقرر عرضه قريبًا، مؤكدة أنها تجسد خلال الأحداث شخصية عمة الفنانة هند صبري، وذلك في إطار درامي يعود بالمشاهد إلى فترة الثمانينات، وتحديدًا زمن منطقة الباطنية وما كانت تحمله من تحولات اجتماعية وإنسانية.

وأوضحت ميمي جمال في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن الشخصية التي تقدمها تحمل أبعادًا إنسانية مهمة، وتعكس طبيعة العلاقات الأسرية في تلك الحقبة، مشيرة إلى أن العمل يعتمد على معالجة درامية مختلفة ومليئة بالتفاصيل.

مسلسل «مناعة» يدور في أجواء الثمانينات، ويرصد عددًا من القضايا الاجتماعية من خلال خطوط درامية متشابكة، في إطار تشويقي إنساني.

ويشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم هند صبري، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، عماد صفوت، هدى الإتربي، وميمي جمال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

المسلسل من تأليف عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج المتحدة ستديوز.