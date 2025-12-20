قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنغال فى المقدمة .. نجوم الدوريات الأوروبية يشعلون أمم افريقيا 2025 .. وترتيب صادم لمصر

24 ساعة تفصلنا عن واحدة من أهم بطولات الأمم الافريقية عبر التاريخ منذ بدايتها عام 1957 بمشاركة 3 منتخبات فقط حتى وصلت الآن الي 24 منتخبا وسيكون الجميع على موعد مع واحدة من أقوى نسخها عبر التاريخ، في ظل الحضور اللافت لنجوم القارة السمراء المحترفين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، والذين عادوا من أكبر ملاعب العالم ليحملوا راية منتخباتهم.
ودائما تمتلك القارة السمراء العديد من نجوم الذين يمثلون العمود الفقرى للعديد من الأندية فى الدوريات الخمس الكبري .. وتمنح هولاء النجوم البطولة بريقا خاصا واهتماما غير عاديا للجميع بمتابعتهم فى البطولة الافريقية الأهم فى القارة السمراء .

تقام النسخة الحالية من البطولة في المغرب بمشاركة 24 منتخبًا، جميعها تضم عناصر محترفة في أوروبا، ما يرفع من المستوى الفني ويجعل المنافسة مفتوحة على كل الاحتمالات.


منتخبات كبرى مثل مصر، المغرب، السنغال، نيجيريا، الجزائر وكوت ديفوار، تدخل البطولة مدججة بأسماء اعتادت اللعب في دوري أبطال أوروبا والدوريات الأقوى عالميًا.

السنغال فى المقدمة :

يتصدر منتخب السنغال قائمة المنتخبات الإفريقية من حيث عدد اللاعبين المحترفين في الدوريات الخمسة الكبرى، بواقع 21 لاعبًا، ينشطون في أندية عملاقة مثل:
باريس سان جيرمان
بايرن ميونخ
توتنهام
إيفرتون
كريستال بالاس

وبهولاء النجوم يظل منتخب السنغال واحدا من المنتخبات المرشحة بقوة للفوز والتتويج بالبطولة .

منتخب السنغال


المغرب تعيش عصر التفوق

يفرض منتخب المغرب نفسه بقوة، كأكثر المنتخبات العربية امتلاكًا لمحترفي الدوريات الكبرى، بعدد 12 لاعبًا، إلى جانب عناصر أخرى تلعب في دوريات أوروبية قوية.
وتضم القائمة المغربية أسماء من أندية النخبة مثل:
ريال مدريد (إبراهيم دياز)
باريس سان جيرمان (أشرف حكيمي)
مانشستر يونايتد (نصير مزراوي)
روما (نائل العيناوي)
وبهولاء النجوم وفى ظل التفوق المغربي خلال السنوات الماضية القليلة تبرز قوة المنتخب المغربي الذى يتصدر قائمة المرشحين للتتويج بالبطولة فى ظل اقامة البطولة على أرضه ووسط جماهيره .

منتخب المغرب

قوة مصرية ترشح كفة الفراعنة 

رغم امتلاك منتخب مصر لعدد محدود نسبيًا من المحترفين في الدوريات الكبرى " 3 لاعبين " إلا أن القيمة الفنية تبقى حاضرة بقوة بوجود:
محمد صلاح (ليفربول)
عمر مرموش (مانشستر سيتي)
مصطفى محمد (نانت)

ورغم حالة القلق التى تسيطر على الجماهير المصرية على مستوى المنتخب الأول يظل المنتخب أيضا واحدا من المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على البطولة .

النجم العالمي محمد صلاح

ترتيب المنتخبات حسب عدد المحترفين في الدوريات الخمسة الكبرى

السنغال    21
المغرب    12
كوت ديفوار11
نيجيريا    11
مالي    10
الجزائر    10
أنجولا    7
تونس    5
مصر    3
غينيا الاستوائية    3
زيمبابوي    1

أبرز نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى في البطولة

محمد صلاح – مصر – ليفربول
عمر مرموش – مصر – مانشستر سيتي
أشرف حكيمي – المغرب – باريس سان جيرمان
إبراهيم دياز – المغرب – ريال مدريد
نصير مزراوي – المغرب – مانشستر يونايتد
أديمولا لوكمان – نيجيريا – أتالانتا
إيف بيسوما – مالي – توتنهام
ريان آيت نوري – الجزائر – مانشستر سيتي
رامي بن سبعيني – الجزائر – بوروسيا دورتموند
أماد ديالو – كوت ديفوار – مانشستر يونايتد

