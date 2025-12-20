حسام عاشور: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد داخل النادي الأهلي

أعرب حسام عاشور، نجم الأهلي السابق، عن سعادته الكبيرة بالعودة للعمل داخل النادي الأهلي، بعد تعيينه مديرًا لأكاديمية النادي بالتجمع الخامس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة في مسيرته داخل بيته الذي تربّى فيه كرويًا. ووجّه عاشور الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على الثقة والدعم.



اعتذار وتقدير للجماهير

وخلال تصريحاته لبرنامج «الناظر»، أكد عاشور أن الخطأ وارد، لكنه تحمّل مسؤوليته وخرج للاعتذار صراحةً للنادي الأهلي وجماهيره والكابتن محمود الخطيب، مشددًا على أن عودته للعمل داخل النادي تُشعره بأنه وُلد من جديد، وأنه سيبذل أقصى جهده ليكون على قدر الثقة.

الخطيب.. أسلوب الأب ودعم لا يتوقف

كشف عاشور عن كواليس عودته، موضحًا أن الكابتن محمود الخطيب تواصل معه للاطمئنان عليه بعد تعرضه لوعكة صحية، ثم عاد واتصل به مرة أخرى بأسلوب الأب، قائلًا له: «إزيك يا ابني». وأشار إلى أن هذا الدعم الإنساني كان له تأثير كبير في نفسه.

لقاء الشيخ زايد وبداية المشوار

أوضح عاشور أن الخطيب طلب حضوره إلى فرع الشيخ زايد، ليكون ذلك أول دخول له للنادي بعد غياب دام أربع سنوات. وخلال اللقاء، دار حديث حول مسيرته التدريبية والدورات التي حصل عليها، حيث يمتلك رخصتي التدريب B وC، ويستعد للحصول على الرخصة A خلال ستة أشهر.

ثقة ومسؤولية جديدة

أكد عاشور أن رئيس النادي شدد على أهمية إعادة كوادر الأهلي للعمل من جديد، مطالبًا إياه بالاجتهاد والتطوير المستمر. وبعد يومين، تلقى اتصالًا آخر عُرض عليه خلاله العمل داخل النادي سواء في المجال التدريبي أو الإداري.

تعهد بالعمل والاجتهاد

واختتم عاشور تصريحاته مؤكدًا أنه أبدى استعداده للعمل في أي منصب يراه النادي مناسبًا، متعهدًا ببذل كل ما لديه من جهد وإخلاص لتشريف اسم النادي الأهلي والثقة التي منحها له مجلس الإدارة



