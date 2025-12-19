حسام عاشور.. شوبير يعلن عن ضيف حلقة برنامج الناظر اليوم

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن ضيف حلقة اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب شوبير :انتظرونا الليلة وحلقة نارية من برنامج الناظر مع الكابتن أحمد شوبير في الـ 10:30 مساءً

ضيف حلقة اليوم الكابتن حسام عاشور " نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق.

وكلن قد علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على خبر عودة حسام عاشور، نجم الأهلي السابق، إلى النادي، بعدما تم تعيينه في منصب جديد.



وقال شوبير في تصريحات اذاعيه صباح اليوم، إن تواجد عاشور في الأهلي شيء طبيعي، مشيرا إلى أنه أخطأ وتمت معاقبته، لكنه أعرب عن سعادته بعيش لحظة التسامح ونجاح الأمور في نهايتها.

ونوه شوبير بأهمية العفو والتسامح في الرياضة، معلقاً أن عودة عاشور تمثل فرصة جديدة له وللأهلي، حيث أن الفريق يحتاج إلى كفاءات مثل عاشور لتحفيز الأجيال الجديدة من اللاعبين، ويعكس ذلك روح النادي التي تتجاوز الأخطاء.