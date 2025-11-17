شوبير عن عودة حسام عاشور للأهلي: التسامح ليس له علاقة بخرق المبادئ

علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على خبر عودة حسام عاشور، نجم الأهلي السابق، إلى النادي، بعدما تم تعيينه في منصب جديد.

تعليق شوبير

وقال شوبير في تصريحات اذاعيه صباح اليوم، إن تواجد عاشور في الأهلي شيء طبيعي، مشيرا إلى أنه أخطأ وتمت معاقبته، لكنه أعرب عن سعادته بعيش لحظة التسامح ونجاح الأمور في نهايتها.

إشادة شوبير بالتسامح



ونوه شوبير بأهمية العفو والتسامح في الرياضة، معلقاً أن عودة عاشور تمثل فرصة جديدة له وللأهلي، حيث أن الفريق يحتاج إلى كفاءات مثل عاشور لتحفيز الأجيال الجديدة من اللاعبين، ويعكس ذلك روح النادي التي تتجاوز الأخطاء.

حسام عاشور يعود إلى النادي



أعلن حسام عاشور، قائد الأهلي التاريخي، عن توليه منصب مدير أكاديمية براعم النادي الأهلي بفرع التجمع الخامس، وهو ما يفتح له باباً جديداً في مسيرته المهنية بعد سنوات من التألق داخل المستطيل الأخضر.