قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر يمنية : هروب قيادات كبيرة من القوات التابعة للمجلس الإنتقالي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر
سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة
دعاء المطر .. ردده في وقت الاستجابة يقضي الله حوائجك ويسخر لك الأرض وما عليها
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.. تفاصيل
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع
دعاء الجمعة الأولى بالسنة الجديدة.. اغتنم فضله في هذا اليوم المبارك
السفير السعودي باليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج
وفاة مفتش بالأوقاف أثناء أداء عمله بسوهاج
ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026
ليست مجرد وجبات.. مبادرة "الإطعام" تعيد إحياء قيم المودة والتراحم في قلب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

DeepSeek تبدأ عام 2026 بتقنية جديدة لرفع كفاءة تدريب الذكاء الاصطناعي

DeepSeek
DeepSeek
شيماء عبد المنعم

أصبح تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة واحدا من أكبر التحديات التي تواجه الحوسبة الحديثة، ليس فقط من حيث التعقيد، ولكن أيضا من ناحية التكاليف، واستهلاك الطاقة، والموارد المهدورة. 

وفي هذا السياق، قدم فريق بحثي من ديبسيك DeepSeek حلا جديدا يمكن أن يساهم في تخفيف بعض هذه الضغوط.

نموذج جديد لرفع كفاءة تدريب النماذج

النموذج الجديد، الذي يطلق عليه "الارتباطات الفائقة المحددة بمنحنى mHC"، يهدف إلى تحسين استقرار وكفاءة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة. 

بدلا من التركيز على تحسين الأداء الخام للنماذج، يركز هذا النهج على تقليل حالات عدم الاستقرار أثناء عملية التدريب، وهي إحدى المشكلات الشائعة التي تؤدي إلى إعادة بدء عمليات التدريب المكلفة من الصفر.

ببساطة، العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تفشل أثناء التدريب، مما يؤدي إلى فقدان أسابيع من العمل، وكميات ضخمة من الطاقة، وآلاف الساعات من استخدام وحدات المعالجة الرسومية GPU. 

ولكن، يهدف نهج DeepSeek إلى تجنب هذه المشكلات عبر ضمان استقرار أكبر في سلوك النماذج، حتى مع زيادة حجمها وتعقيدها.

يكتسب هذا الحل أهمية خاصة بالنظر إلى أن تدريب الذكاء الاصطناعي يتطلب حاليا كميات هائلة من الطاقة. 

وبينما لا يؤدي "mHC" إلى تقليل استهلاك الطاقة من قبل وحدات المعالجة الرسومية نفسها، إلا أنه يساعد في تقليل الهدر من خلال تمكين النماذج من إتمام التدريب دون الحاجة إلى توقفات أو إعادة تشغيل متكررة.

أحد أبرز الفوائد التي يقدمها هذا النهج هو تحسين الكفاءة على نطاق واسع. فعندما يصبح التدريب أكثر استقرارا، يقل اعتماد الشركات على الأساليب التقليدية التي تعتمد على زيادة عدد وحدات المعالجة الرسومية أو توسيع حجم الذاكرة أو تمديد مدة التدريب لحل المشكلات التقنية، مما يساهم في تقليل إجمالي الطاقة المستخدمة أثناء التدريب.

لا تدعي أبحاث DeepSeek أنها ستقدم حلولا فورية لمشكلات نقص الموارد أو التحديات المتعلقة بالطاقة، لكنها تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الاستفادة من الموارد المتاحة بالفعل. 

بمرور الوقت، يمكن لتقنيات مثل هذه أن تساعد مطوري الذكاء الاصطناعي في تدريب نماذج قوية مع تقليل ساعات الحوسبة المهدرة والحد من استهلاك الطاقة.

ومع استمرار نمو نماذج اللغة، قد يصبح التركيز على تقليل الكفاءة الهدر بنفس أهمية السعي وراء تحسين الأداء، وهو ما قد يحدث تحولا حقيقيا في طريقة تطوير الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي DeepSeek تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025

أمطار

منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد

السودان

غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع

ترشيحاتنا

الصلاة على النبي

سر الصلة بين الصلاة على النبي محمد وصلاة الله على إبراهيم عليه السلام

المسح على الشراب

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: اللحن في اللغة ضلال والجهل بأساليب العرب يفضي إلى فساد المعنى والفتوى

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد