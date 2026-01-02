الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي لنجوم «الزمن الجميل» وهم يحتفلون بليلة رأس السنة، ما أثار موجة واسعة من التفاعل والحنين.

وبرزت في الصور ثنائيات فنية وزوجية خلدها تاريخ السينما العربية، من بينها عمر الشريف وفاتن حمامة، وفؤاد المهندس وشويكار، وصلاح ذو الفقار وشادية، إلى جانب ثنائيات سينمائية شهيرة مثل فريد الأطرش وزبيدة ثروت.



وأشاد المتابعون بالدقة الكبيرة في الصور، معتبرين أنها أعادت إحياء ذكريات العصر الذهبي للفن، وأيقظت مشاعر الشجن والحنين إلى زمن مضى.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.