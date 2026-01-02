بيكرَّهوا الناس في النظام.. مصطفى بكري: هناك شخصيات ضد التطور ولازم تروَّح بيتها

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك أمور كارثية في قانون الإيجار القديم، ويجب أن نراعي حاجة الناس؛ حتى تُصدر المحكمة الدستورية رأيها.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن هناك بيوت في الأرياف أقل من 200 متر، وأغلب الناس تتحصل على معاش تكافل وكرامة، وناس غلابة مالهومش علاقة برأس المال.

وأشار إلى أنه يجب مراعاة أحوال الناس في الأرياف بسبب قانون الإيجار القديم، وإعادة النظر في التقديرات الجزافية، فهناك أمور كثيرة تتم بشكل خاطئ.

وأوضح أن الفترة المقبلة يجب أن تُفتح فيها صفحة جديدة، منوها بأن هذا هو نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير المستمر، ولكن هناك شخصيات ضد التطور، والناس دي لازم تروَّح، دول بيكرَّهوا الناس في النظام.