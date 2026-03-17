الضويني يطمئن الجميع على حالته الصحية: أواصل عملي يوميا في الأزهر وأشكر كل من سأل عني

طمأن الدكتور محمد الضويني ، وكيل الأزهر الشريف، الجميع على حالته الصحية، مؤكدًا أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، وذلك بعد تداول تساؤلات من بعض المحبين حول وضعه الصحي.

وقال “الضويني”، إن هذا الشَّهر الكريم –وقد أوشك على الرَّحيل- أرجو الله أن يتقبَّل منَّا الصِّيام والقيام، وقد تابعت ما نُقل من بعض المحبِّين عن حالتي الصِّحيَّة، وفي الوقت الَّذي أشكر لهم حرصهم ومتابعتهم، أطمئن الجميع أنِّي بخير حالٍ والحمد لله، وليست كما يتصوَّر البعض.

وأشار وكيل الأزهر، قائلا: "أكرمني الله تعالى بمتابعة العمل يوميًّا مع أبنائي وزملائي بالجامع الأزهر للمشاركة في الأنشطة الدِّينيَّة والاجتماعيَّة، وفقا لتوجيهات مولانا فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب. وأسأل الله ألا يحول بيننا وبين طاعته.

وأشكر كلَّ من سأل عنِّي، أو شُغل بي، أو دعا لي، وأطمئنهم جميعًا أنَّني بخير حالٍ وفي صحَّةٍ جيِّدةٍ ولله الحمد، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا عفوه وعافيته ومغفرته.