مصطفى بكري: المرحلة الحالية تتطلب احتواء المواطنين.. وجميع الشكاوى تصل للقيادة السياسية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المرحلة الحالية تتطلب احتواء المواطنين الذين صبروا وتحملوا أعباء السنوات الماضية دعمًا للمشروع التنموي والنهضوي وإعادة بناء الدولة

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن مصر مؤهلة لأن تكون رقمًا مهمًا ومؤثرًا، موضحًا أن تحقيق الاستقرار الوطني والاجتماعي يتطلب وضع مصلحة المواطن في المقام الأول، مع التأكيد على أن الشعب المصري شعب حضاري يمتلك تاريخًا عريقًا يجب الحفاظ عليه والبناء عليه.

وذكر مصطفى بكري، أنه في حال وجود أخطاء خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، فقد تم رصدها ومناقشتها، لافتًا إلى أنه تواصل مع أحد المسئولين الكبار الذي أكد أن ما تم طرحه من ملاحظات وشكاوى وصل إلى القيادة السياسية، وكانت هناك استجابة سريعة من الجهات المعنية، ما يعكس وعي الدولة بخطورة المرحلة وحساسية المشهد.

وأكد مصطفى بكري أنه لا يمكن لأي طرف أن يزايد على الدور الوطني لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن رئاسة المجلس يتولاها شخصية قضائية رفيعة المستوى، إلا أن هناك بعض الأطراف التي تسعى إلى إرباك المشهد العام ومحاولة خلق حالة من الفوضى داخل البلاد.

وأشار إلى أن نظام القائمة المطلقة دستوري، لكنه لم يستبعد إمكانية تطبيق أنظمة انتخابية مختلفة مستقبلًا، مثل تخصيص دائرة انتخابية لكل محافظة، مؤكدًا أن عام 2026 يحمل مؤشرات إيجابية وحالة من التفاؤل السياسي.