أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
شتاء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل
حبس طالبين شوها وجه فتاة بالمعادي .. تعرف على السبب
القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية
مدرب السودان يكشف نقاط قوة فريقه قبل مواجهة السنغال في أمم إفريقيا
غلق قاعات الأفراح المخالفة الموجودة على ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة
إيقافات تضرب مالي والسنغال بعد بطاقات حمراء في أمم إفريقيا
الإيجار القديم.. برلماني يطالب الدولة بدفع القيم الإيجارية الجديدة لهذه الفئات
توك شو

مصطفى بكري: المرحلة الحالية تتطلب احتواء المواطنين.. وجميع الشكاوى تصل للقيادة السياسية

محمد شحتة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المرحلة الحالية تتطلب احتواء المواطنين الذين صبروا وتحملوا أعباء السنوات الماضية دعمًا للمشروع التنموي والنهضوي وإعادة بناء الدولة

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن مصر مؤهلة لأن تكون رقمًا مهمًا ومؤثرًا، موضحًا أن تحقيق الاستقرار الوطني والاجتماعي يتطلب وضع مصلحة المواطن في المقام الأول، مع التأكيد على أن الشعب المصري شعب حضاري يمتلك تاريخًا عريقًا يجب الحفاظ عليه والبناء عليه.

وذكر مصطفى بكري، أنه في حال وجود أخطاء خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، فقد تم رصدها ومناقشتها، لافتًا إلى أنه تواصل مع أحد المسئولين الكبار الذي أكد أن ما تم طرحه من ملاحظات وشكاوى وصل إلى القيادة السياسية، وكانت هناك استجابة سريعة من الجهات المعنية، ما يعكس وعي الدولة بخطورة المرحلة وحساسية المشهد.

وأكد مصطفى بكري أنه لا يمكن لأي طرف أن يزايد على الدور الوطني لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن رئاسة المجلس يتولاها شخصية قضائية رفيعة المستوى، إلا أن هناك بعض الأطراف التي تسعى إلى إرباك المشهد العام ومحاولة خلق حالة من الفوضى داخل البلاد.

وأشار إلى أن نظام القائمة المطلقة دستوري، لكنه لم يستبعد إمكانية تطبيق أنظمة انتخابية مختلفة مستقبلًا، مثل تخصيص دائرة انتخابية لكل محافظة، مؤكدًا أن عام 2026 يحمل مؤشرات إيجابية وحالة من التفاؤل السياسي.

مصطفى بكري مجلس النواب القيادة السياسية المواطنين نظام القائمة أنظمة انتخابية

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

عملية جراحية

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

مياة الشرب بالشرقية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟

اختبارات منزلية للتأكد من صحة القلب والشرايين

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

اختبارات منزلية للتأكد من صحة القلب والشرايين

الشرقية.. زراعة 370 ألف فدان قمح وتنفيذ 152 حقلًا إرشاديًا و185 ندوة| صور

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

