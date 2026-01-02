مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مجلس النواب الجديد سيحمل على عاتقه مسئوليات كبيرة، وعليه أن يستجيب للمواطنين وحل مشكلاتهم.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن العُرف السياسي يقضي بتقدم الحكومة باستقالتها مع بدء كل مجلس نيابي جديد.

وطالب بكري رئيس مجلس الوزراء بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح التصريحات الخاصة بخفض الديون إلى مستويات تعود لما قبل 50 عامًا، مشددًا على ضرورة التدرج في معالجة ملف قانون الإيجار القديم، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.

وأكد مصطفى بكري، على وجود ثقة كبيرة لدى المواطنين في أن تشهد الفترة المقبلة حالة من التفاؤل، معتبرًا أن هذا النهج هو امتداد لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على ضرورة إفساح المجال لأصحاب الكفاءة والعمل الحقيقي، لأن مصر دولة ذات تاريخ عريق وقدمت الحضارة للعالم.