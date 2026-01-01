بكري: صدى البلد من أوائل القنوات التي رفضت ظاهرة البلوجرز وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتخذ قرارًا بعدم تغطية أنشطة مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز المحتوى الإعلامي المهني وحماية المجتمع، مشيرا إلى أن هناك “أخذت مثل تلك القرارات وأخرهم فرنسا اللي تحت سن الـ 15 ده ممنوع”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه “أحيي الشركة المتحدة إنها أصدرت قرار بعدم متابعة أو تغطية أي أنشطة أو فعاليات أو مناسبات اجتماعية منع طبعًا تخص مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم البلوجرز وصناع المحتوى على منصات زي تيك توك وغيرها”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن دور الصحافة أسمى وأهم من ملاحقة فئة تعتمد على صناعة الضجيج وجذب الانتباه مع التأكيد على أهمية دعم المحتوى الجاد والإعلام الهادف بعيدًا عن التريندات الزائفة، والهدف في هذا القرار هو تعزيز المحتوى الإعلامي المهني والقيم وحماية المجتمع من الانشغال".

وأشار مصطفى بكري إلى أن "قنوات صدى البلد من أوائل القنوات ووسائل الإعلام التي تعاملت مع هذه الظاهرة برفضها والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكدا أن قنوات صدى البلد رحبت بأي مبادرة من شأنها الحفاظ على الذوق العام ومراعاة المواثيق الأخلاقية للصحافة والإعلام وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.