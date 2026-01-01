تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن بريطانيا اكتشفت ما كانت ترفضه منذ سنوات طويلة اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون وأدركت أنه نموذج محرض على الدولة وصاحب تاريخ فوضوي وله تاريخ مشبوه.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”،، إنه على مدار سنوات طويلة تتعرض مصر لحملة ممنهجة من المطالبات بالإفراج علاء عبد الفتاح، وابتزاز أخلاقي وجماعة الإخوان الإرهابية تشعل الأوضاع.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن علاء عبد الفتاح مدان بسبب التعدي على قوات الأمن والتحريض على قتل ضباط الشرطة الجيش، وتقدم للمحاكمة، ولكنه حصل على عفو رئاسي، ولكنه عاد للسجن لمدة 5 سنوات بسبب استمرار تحريضه.

وأشار مصطفى بكري إلى أن بريطانيا التي كانت تهاجم مصر بشأن حقوق الإنسان هي نفسها التي تهاجم علاء عبد الفتاح.