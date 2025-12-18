مصطفى بكري: 62% ممن سيخوضون جولة الإعادة من الانتخابات من المستقلين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن 62% ممن سيخوضون جولة الاعادة من إنتخابات مجلس النواب ستكون من المستقلين، مشيرا إلى أن المستقلين اصبحوا قوة لا يستهان بها.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأعداد المتواجدة من المستقلين داخل البرلمان الجديد ستكون كبيرة، مؤكدا أن عدد المستقلين في البرلمان الجديد سيتخطى الـ 100 ناخب.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا بد من تشكيل جكومة بين الأحزاب والمستقلين وأن يكون هناك عملية سياسية مميزة، مؤكدا أنه نحتاج إلى حراك سياسي وأن يكون هناك استجوابات للوزاراء واعادة النظر في القوانين الهامة وأهمها قانون الجيارات القديم فلا بد من مراجعة هذا القانون