أكبر تسريب عن هواتف Galaxy S26 .. المواصفات والسعر وموعد الإطلاق

تتجه أنظار الأوساط التقنية العالمية نحو شركة سامسونج الكورية الجنوبية، مع توالي التسريبات الضخمة المتعلقة بسلسلة هواتفها الرائدة القادمة Galaxy S26.

وتكشف التقارير الواردة من مصادر مقربة من سلاسل التوريد عن حزمة من التحديثات الجذرية التي تعتزم الشركة إدخالها على الجيل الجديد، تشمل تغييرات في لغة التصميم، وقفزة في قدرات المعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

موعد الإطلاق: تحول في الجدول الزمني

تشير أحدث المعطيات إلى أن سامسونج قد تخرج عن تقاليدها السابقة بتقديم موعد مؤتمرها السنوي "Galaxy Unpacked".

وبينما جرت العادة على الإطلاق في أواخر يناير، ترجح التسريبات أن يتم الكشف عن السلسلة الجديدة في 25 فبراير 2026 من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، على أن تتوفر الأجهزة في الأسواق العالمية بحلول مطلع مارس.

المواصفات التقنية: Snapdragon وExynos في المواجهة

تفيد التقارير أن سامسونج ستعتمد استراتيجية مزدوجة فيما يخص المعالجات؛ حيث ستزود نسخ "ألترا" عالميًا بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، المصنع بتقنية 3 نانومتر، لضمان أعلى أداء ممكن. في المقابل، قد تحصل الأسواق الأوروبية وبعض المناطق الأخرى على طرازات S26 وS26 Plus مزودة بمعالج Exynos 2600 المطور محليًا بتقنية 2 نانومتر.

أبرز المواصفات المسربة للطرازات الثلاثة

الذاكرة العشوائية (RAM): قفزة مرتقبة لتصل إلى 16 جيجابايت في كافة الطرازات لدعم عمليات الذكاء الاصطناعي المعقدة.

الشاشة: شاشات Dynamic AMOLED بمعدل تحديث ديناميكي يصل إلى 144 هرتز لنسخة "ألترا"، مع تحسين مستويات السطوع لتتجاوز 3000 شمعة.

البطارية والشحن: ترقية سرعة الشحن السلكي في نسخة "ألترا" لتصل إلى 60 واط، مع سعة بطارية قد تصل إلى 5,400 مللي أمبير.

منظومة التصوير: التركيز على العدسات والذكاء الاصطناعي

يحتفظ طراز Galaxy S26 Ultra بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، لكن مع تحديثات تقنية في العدسة لتقليل التوهج وتحسين التصوير الليلي. كما تبرز التسريبات نية سامسونج ترقية العدسة "فائقة الاتساع" إلى 50 ميجابكسل، وتطوير مستشعر "التليفوتو" في الطرازات الأساسية ليقدم تفاصيل أكثر دقة عند التقريب البصري.

الأسعار المتوقعة: محاولات للحفاظ على الاستقرار

رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، تشير تقارير اقتصادية إلى أن سامسونج تسعى لتثبيت أسعار السلسلة الجديدة لمواجهة المنافسة الشرسة. ومن المتوقع أن تبدأ الأسعار وفق التقديرات التالية:

Galaxy S26: يبدأ من 799 دولارًا.

+Galaxy S26: يبدأ من 999 دولارًا.

Galaxy S26 Ultra: يبدأ من 1,299 دولارًا.

وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي العملاق الكوري لتعزيز حصته السوقية في قطاع الهواتف الرائدة، مع التركيز المكثف على دمج واجهة One UI 8.5 المبنية على نظام "أندرويد 16"، والتي ستوفر ميزات حصرية تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.