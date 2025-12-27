أخبار التكنولوجيا |سامسونج تعيد S Pen مع هاتف قابل للطي جديد.. ماذا سيحدث في حسابك بعد تغيير عنوان Gmail؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تشير بيانات جديدة صادرة عن منصة Similarweb إلى تراجع مستمر في هيمنة ChatGPT على سوق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد انخفضت حصة المنصة من إجمالي زيارات مواقع أدوات الذكاء الاصطناعي من 87.2% قبل عام إلى 68% حاليا.





تستعد شركة إل جي LG، لعرض روبوت منزلي جديد باسم CLOiD خلال مشاركتها في معرض الألكترونيات العالمي CES 2026 في لاس فيجاس، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم “الروبوت المنزلي”، لذا قدمت الشركة لمحة عن مساعدها المنزلي الجديد قبل الكشف الكامل عنه في شهر يناير المقبل.

أزالت شركة سامسونج Samsung، هذا العام دعم قلم S Pen من سلسلة Galaxy Z Fold مع إصدار Z Fold 7، ليصبح Galaxy S25 Ultra الهاتف الوحيد الذي يدعم القلم حاليا.



تغيير عنوان Gmail.. ماذا سيحدث في حسابك بعد تحديث اسم بريدك الإلكتروني؟



لطالما اعتبر عنوان Gmail الخاص بالمستخدم ثابتا وغير قابل للتغيير، منذ اختيار اسم المستخدم في عام 2006، أصبح مرتبطا بكافة نشاطات المستخدم الرقمية مثل تسجيل الدخول، التعليقات على يوتيوب، مجلدات درايف، واستعادة كلمات المرور، الاسم الذي اخترته عند إعداد بريدك الإلكتروني لأول مرة، سواء أكان اسمك الحقيقي أو لقبا مستعارا اخترته لنفسك، أصبح هذا الاسم بمثابة هويتك الرقمية الثابتة لسنوات طويلة.



سامسونج تطلق تحديث One UI 8.5 لهواتف Galaxy محددة



بدأت شركة سامسونج في اختبار تحديث One UI 8.5 المبني على Android 16 QPR2 على مجموعة محددة من هواتف Galaxy الذكية، تمهيدا لإطلاقه رسميا مع سلسلة Galaxy S26 المرتقبة، والمتوقع أن تعلن عنها الشركة في فبراير 2026.



حصاد 2025 | أهم ما أضافه إنستجرام.. التحكم في المحتوى وسجل المشاهدة



أنهت منصة إنستجرام Instagram، المملوكة لشركة ميتا، عام 2025 بنجاح ملحوظ، محققة رقما قياسيا بلغ ثلاثة مليارات مستخدم نشط شهريا

فقدان سماعات AirPods أمر شائع، فهي صغيرة الحجم وسهلة الانزلاق بين وسائد الأريكة أو الاختفاء داخل الحقائب والجيوب دون أن تشعر، لكن آبل توفر حلا فعالا عبر نظام Find My، الذي يسهل تتبع السماعات المفقودة، سواء ضاع صندوق الشحن بالكامل أو اختفت إحدى السماعتين فقط.

تستعد شركة ريلمي، لإطلاق سلسلة Realme 16 Pro في الهند يوم 6 يناير 2026، التي ستضم هاتفي Realme 16 Pro و Realme 16 Pro Plus.

