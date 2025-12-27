قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
مسئولون كبار في الحرس الثوري الإيراني يكشفون موعد الحرب مع إسرائيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا |سامسونج تعيد S Pen مع هاتف قابل للطي جديد.. ماذا سيحدث في حسابك بعد تغيير عنوان Gmail؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

Gemini يزاحم الصدارة.. تراجع حصة ChatGPT السوقية بنهاية 2025
 

تشير بيانات جديدة صادرة عن منصة Similarweb إلى تراجع مستمر في هيمنة ChatGPT على سوق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد انخفضت حصة المنصة من إجمالي زيارات مواقع أدوات الذكاء الاصطناعي من 87.2% قبل عام إلى 68% حاليا.


 

إل جي تكشف عن سر الروبوت الذي قد ينجز كل مهامك المنزلية
 

تستعد شركة إل جي LG، لعرض روبوت منزلي جديد باسم CLOiD خلال مشاركتها في معرض الألكترونيات العالمي CES 2026 في لاس فيجاس، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم “الروبوت المنزلي”، لذا قدمت الشركة لمحة عن مساعدها المنزلي الجديد قبل الكشف الكامل عنه في شهر يناير المقبل.


لمنافسة آيفون فولد.. سامسونج تعيد S Pen مع هاتف قابل للطي جديد
 

أزالت شركة سامسونج Samsung، هذا العام دعم قلم S Pen من سلسلة Galaxy Z Fold مع إصدار Z Fold 7، ليصبح Galaxy S25 Ultra الهاتف الوحيد الذي يدعم القلم حاليا. 


تغيير عنوان Gmail.. ماذا سيحدث في حسابك بعد تحديث اسم بريدك الإلكتروني؟
 

لطالما اعتبر عنوان Gmail الخاص بالمستخدم ثابتا وغير قابل للتغيير، منذ اختيار اسم المستخدم في عام 2006، أصبح مرتبطا بكافة نشاطات المستخدم الرقمية مثل تسجيل الدخول، التعليقات على يوتيوب، مجلدات درايف، واستعادة كلمات المرور، الاسم الذي اخترته عند إعداد بريدك الإلكتروني لأول مرة، سواء أكان اسمك الحقيقي أو لقبا مستعارا اخترته لنفسك، أصبح هذا الاسم بمثابة هويتك الرقمية الثابتة لسنوات طويلة.


سامسونج تطلق تحديث One UI 8.5 لهواتف Galaxy محددة
 

بدأت شركة سامسونج في اختبار تحديث One UI 8.5 المبني على Android 16 QPR2 على مجموعة محددة من هواتف Galaxy الذكية، تمهيدا لإطلاقه رسميا مع سلسلة Galaxy S26 المرتقبة، والمتوقع أن تعلن عنها الشركة في فبراير 2026. 


حصاد 2025 | أهم ما أضافه إنستجرام.. التحكم في المحتوى وسجل المشاهدة
 

أنهت منصة إنستجرام Instagram، المملوكة لشركة ميتا، عام 2025 بنجاح ملحوظ، محققة رقما قياسيا بلغ ثلاثة مليارات مستخدم نشط شهريا


 هتلاقيها في ثوان.. كيفية العثور على Air Pods المفقودة؟
 

فقدان سماعات AirPods أمر شائع، فهي صغيرة الحجم وسهلة الانزلاق بين وسائد الأريكة أو الاختفاء داخل الحقائب والجيوب دون أن تشعر، لكن آبل توفر حلا فعالا عبر نظام Find My، الذي يسهل تتبع السماعات المفقودة، سواء ضاع صندوق الشحن بالكامل أو اختفت إحدى السماعتين فقط.

تصميم متطور وكاميرا مدهشة.. كل ما تحتاج معرفته عن Realme 16 Pro

تستعد شركة ريلمي، لإطلاق سلسلة Realme 16 Pro في الهند يوم 6 يناير 2026، التي ستضم هاتفي Realme 16 Pro و Realme 16 Pro Plus. 
 

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: ضرورة تفعيل دور المراكز البحثية بالجامعات

وزير التعليم العالي

استعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

عمرو بهى

عمرو بهي لصدى البلد: منصات رقمية مبتكرة تعيد تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية في مصر

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

دعاوى قضائية تتهم تويوتا "بالغش" وإخفاء عيب خطير في سياراتها

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

