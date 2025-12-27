إل جي تكشف عن سر الروبوت الذي قد ينجز كل مهامك المنزلية

تستعد شركة إل جي LG، لعرض روبوت منزلي جديد باسم CLOiD خلال مشاركتها في معرض الألكترونيات العالمي CES 2026 في لاس فيجاس، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم “الروبوت المنزلي”، لذا قدمت الشركة لمحة عن مساعدها المنزلي الجديد قبل الكشف الكامل عنه في شهر يناير المقبل.

وأوضحت إل جي أن CLOiD مزود بذراعين قابلين للتحريك وخمسة أصابع يمكن التحكم في كل منها بشكل مستقل، بهدف المساعدة في مجموعة متنوعة من المهام المنزلية.

إل جي تكشف عن روبوت منزلي متعدد المهام CLOiD

ومع ذلك، لم تحدد إل جي بعد مثالا عمليا لمهمة يمكن أن يؤديها الروبوت CLOiD، كما لم تكشف عن شكله الكامل، حيث اكتفت بعرض صور مقربة لأيدي الروبوت فقط، على أن يتم الكشف عن مظهره الكامل في المعرض.

وقالت إل جي إن CLOiD جزء من رؤيتها لـ"منزل بلا جهد، لوقت أكثر جودة"، مؤكدة أن الروبوت يمثل خطوة نحو هدف الشركة المتمثل في "تخفيف عبء الأعمال المنزلية عن العملاء".

ويضم رأس CLOiD شريحة معالجة متقدمة، بالإضافة إلى شاشة ومكبر صوت وكاميرا وعدد من المستشعرات التي تهدف إلى تمكين التواصل التعبيري، بينما يعتمد الروبوت على منصة "الذكاء العاطفي" لتحسين التفاعل مع المستخدمين عبر التجارب المتكررة، ما قد يتيح تخصيص استجاباته بمرور الوقت.

ومن حيث التصميم، يتميز الروبوت الجديد بذراعين متحركين بالكامل وعشرة أصابع يمكن التحكم بها بشكل مستقل، ما يمكنه من أداء مهام منزلية متعددة تتطلب الإمساك بالأشياء والتحرك في المنزل بطريقة تشبه الإنسان.

وغالبا ما يقدم معرض CES منتجات نموذجية تظهر مستقبل التكنولوجيا لكنها قد لا تصل إلى السوق فعليا، ومن المتوقع أن يتيح للزوار رؤية CLOiD أثناء التعامل مع سيناريوهات واقعية في جناح إل جي بمركز لاس فيجاس للمؤتمرات.