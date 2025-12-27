قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقناة الناقلة
هجوم روسي واسع ومركّب يستهدف كييف وعدة مقاطعات أوكرانية.. تفاصيل
أهم عبادة في شهر رجب.. داوم عليها وسترى العجب بحياتك كلها
فى ذكراه.. قصة ابتعاد يوسف فخر الدين عن التمثيل وعمله بائع للإكسسورات
جامعة القاهرة تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية
بورصة مصر تحقق أعلى مكاسب في تاريخها بأكثر من 780 مليار جنيه خلال 2025
لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-12-2025.. عيار 21 يرتفع
زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر يضرب أرجومند بإيران
رئيس التحرير
طه جبريل
إل جي تكشف عن سر الروبوت الذي قد ينجز كل مهامك المنزلية

إل جي تكشف عن روبوت منزلي جديد باسم CLOiD
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة إل جي LG، لعرض روبوت منزلي جديد باسم CLOiD خلال مشاركتها في معرض الألكترونيات العالمي CES 2026 في لاس فيجاس، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم “الروبوت المنزلي”، لذا قدمت الشركة لمحة عن مساعدها المنزلي الجديد قبل الكشف الكامل عنه في شهر يناير المقبل.

وأوضحت إل جي أن CLOiD مزود بذراعين قابلين للتحريك وخمسة أصابع يمكن التحكم في كل منها بشكل مستقل، بهدف المساعدة في مجموعة متنوعة من المهام المنزلية.

إل جي تكشف عن روبوت منزلي متعدد المهام CLOiD

ومع ذلك، لم تحدد إل جي بعد مثالا عمليا لمهمة يمكن أن يؤديها الروبوت CLOiD، كما لم تكشف عن شكله الكامل، حيث اكتفت بعرض صور مقربة لأيدي الروبوت فقط، على أن يتم الكشف عن مظهره الكامل في المعرض.

وقالت إل جي إن CLOiD جزء من رؤيتها لـ"منزل بلا جهد، لوقت أكثر جودة"، مؤكدة أن الروبوت يمثل خطوة نحو هدف الشركة المتمثل في "تخفيف عبء الأعمال المنزلية عن العملاء".

ويضم رأس CLOiD شريحة معالجة متقدمة، بالإضافة إلى شاشة ومكبر صوت وكاميرا وعدد من المستشعرات التي تهدف إلى تمكين التواصل التعبيري، بينما يعتمد الروبوت على منصة "الذكاء العاطفي" لتحسين التفاعل مع المستخدمين عبر التجارب المتكررة، ما قد يتيح تخصيص استجاباته بمرور الوقت.

ومن حيث التصميم، يتميز الروبوت الجديد بذراعين متحركين بالكامل وعشرة أصابع يمكن التحكم بها بشكل مستقل، ما يمكنه من أداء مهام منزلية متعددة تتطلب الإمساك بالأشياء والتحرك في المنزل بطريقة تشبه الإنسان. 

ويعد CLOiD جزءا من رؤية الشركة المتمثلة في "منزل بلا جهد، لوقت أكثر جودة"، والتي تهدف إلى تخفيف أعباء الأعمال المنزلية على المستخدمين.

وغالبا ما يقدم معرض CES منتجات نموذجية تظهر مستقبل التكنولوجيا لكنها قد لا تصل إلى السوق فعليا، ومن المتوقع أن يتيح للزوار رؤية CLOiD أثناء التعامل مع سيناريوهات واقعية في جناح إل جي بمركز لاس فيجاس للمؤتمرات.

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء

زيادة الوزن في الشتاء
فوائد صحية مذهلة لاستخدام الكركم.. طرق مختلفة لتناوله

فوائد الكركم الصحية
أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

مخاطر الأكل الصحي
