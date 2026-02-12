الزراعة: مستثمرون البحث العلمي للاستصلاح وتطوير المحاصيل الصحراوية

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزير يهتم بشكل كبير بالبحث العلمي التطبيقي في مجال الزراعة، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك اثنين من أكبر المراكز البحثية في أفريقيا.

وأشار في مداخلة هاتفية عبر برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مركز البحوث الزراعية بمحافظة الجيزة يهتم باستنباط أصناف زراعية جديدة، إضافة إلى مركز بحوث الصحراء، المختص في استصلاح الأراضي والتوسع في زراعة الصحراء وتحويلها إلى مناطق خضراء.

ولفت إلى أن استصلاح الصحراء ساهم في إنشاء بنك الجينات لأصناف جديدة، تتطلب برامج تهجين تستخدم فيها الأصوال البرية، وذلك للحفاظ عليها واستغلالها في استنباط أصناف جديدة، ما دعا إلى تفعيل بنك الجينات في صحراء سيناء.

وتابع أن مركز بحوث الصحراء يقوم بدور كبير في جمع الصول النباتية وتنظيم رحلات استكشافية للوصول إلى هذه السلالات البرية والحفاظ عليها من الانقراض، لاستخدامها في برامج التغذية وتطوير المحاصيل المختلفة.

وأكد أن الهدف من هذه الجهود هو التوسع في إنتاج المحاصيل، خاصة الصحراوية، في ظل التغيرات المناخية الحالية.