رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
مسئولون كبار في الحرس الثوري الإيراني يكشفون موعد الحرب مع إسرائيل
تكنولوجيا وسيارات

تصميم متطور وكاميرا مدهشة.. كل ما تحتاج معرفته عن Realme 16 Pro

سلسلة Realme 16 Pro
سلسلة Realme 16 Pro

تستعد شركة ريلمي، لإطلاق سلسلة Realme 16 Pro في الهند يوم 6 يناير 2026، التي ستضم هاتفي Realme 16 Pro و Realme 16 Pro Plus. 

وقبل الإطلاق، كشفت ريلمي عن المواصفات الرئيسية للهاتفين المقبلين، بما في ذلك التصميم، البطارية، قدرات الكاميرا والميزات الأخرى. ووفقا لـ ريلمي، سيتميز كلا الهاتفين في سلسلة Realme 16 Pro بنظام كاميرا LumaColor بدقة 200 ميجابكسل.

مواصفات سلسلة Realme 16 Pro 
 

كانت ريلمي قد أكدت في وقت سابق أن السلسلة ستشهد تعاونا في التصميم مع المصمم الصناعي الياباني ناوتو فوكاساوا، متبعة نهج "التصميم الحضري البري" الجديد.

أما بالنسبة لما يمكن توقعه من سلسلة Realme 16 Pro، فقد أوضحت ريلمي أن 16 Pro سيأتي بتصميم نحيف ومسطح مع حواف منحنية. 

كما سيتميز بشاشة من نوع AMOLED بدقة 1.5K مع معدل تحديث 144 هرتز و سطوع يصل إلى 6500 شمعة، وسيعمل الهاتف بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 7300-Max.

سيتضمن الهاتف بطارية بسعة 7000 مللي أمبير، مع إمكانية العمل ليوم كامل بشحنة واحدة، كما سيدعم الهاتف الشحن الجانبي، وسيحصل Realme 16 Pro أيضا على تصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار.

كما أكدت ريلمي أن هاتف Realme 16 Pro سيأتي بنفس كاميرا LumaColor بدقة 200 ميجابكسل الموجودة في Pro Plus، وسيكون كلا الهاتفين مزودين بمستشعر سامسونج HP5، مع دعم لتقنية التثبيت البصري للصورة OIS، وتقريب رقمي بدقة 200 ميجابكسل. 

كما ستوفر الكاميرات زوم خالي من الفقد بمستويات 1x و 2x و 4x. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم سلسلة Realme 16 Pro العديد من أوضاع البؤرة للصور الشخصية (1x/1.5x/2x/3.5x/4x).

وفيما يتعلق بالفيديو، أكدت ريلمي أن الهاتف سيدعم تسجيل فيديو 4K HDR بمستويين من الزوم 1x و 2x، سيكون الهاتف مزودا أيضا بميزة AI Instant Clip لإنشاء مقاطع الفيديو مع قوالب خاصة للحفلات والسفر والمناسبات الخاصة. 

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الهاتف على وضع Vibe Master الجديد من ريلمي، والذي سيتيح 21 لونا حصريا للصور الشخصية، كما سيتم تحسين AI Edit Genie، مما يتيح للمستخدمين إعادة إنشاء التعديلات الشائعة على الصور، مثل تغيير التسريحات والخلفيات وغير ذلك.

سيعمل هاتف Realme 16 Pro بواجهة ريلمي Realme UI 7.0 المبني على Android 16. إلى جانب ذلك، سيتضمن الهاتف مجموعة أدوات NEXT AI من الشركة، التي تحتوي على أدوات مثل AI Framing Master و AI Recording و تكامل Google Gemini. وقالت ريلمي إن الهاتف سيتوفر بثلاثة ألوان هي: الذهبي والرمادي والأرجواني.

Realme 16 Pro ريلمي مواصفات Realme 16 Pro

