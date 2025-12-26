شاشة عملاقة وبطارية لا تصدق.. ريلمي تكشف أسرار Realme Pad 3

أكدت شركة ريلمي، علي أن جهاز Realme Pad 3 5G سيتم إطلاقه في الهند بالتزامن مع سلسلة هواتف Realme 16 Pro وسماعات Realme Buds Air8، يوم 6 يناير 2026، وقد تم إدراج الجهاز بالفعل على الموقع الرسمي للشركة في الهند، مما كشف عن بعض مواصفاته الأساسية وميزاته الرئيسية.

كشفت الصورة الرسمية للجهاز اللوحي أن Realme Pad 3 5G سيأتي بلونين مختلفين، ولم تكشف ريلمي بعد عن كامل مواصفات الجهاز، لكنها أكدت أن الشاشة ستكون بدقة 2.8K بتصميم Book-View، فيما ستدعم البطارية قدرة كبيرة تصل إلى 12200 مللي أمبير.

تصميم ومزايا Realme Pad 3

يأتي Realme Pad 3 5G ليحل محل Realme Pad 2 الذي أطلق في الهند في يوليو 2023، مع بطارية أكبر بشكل ملحوظ ودقة أعلى للشاشة مقارنة بسابقه، الذي يأتي بشاشة 2K بحجم 11.5 بوصة.

يتميز Realme Pad 3 بجزيرة كاميرا خلفية مربعة مستديرة الزوايا، تحتوي على فلاش دائري وعدسة كاميرا واحدة، حيث يظهر في البداية وكأن هناك عدستين، لكن الجهاز يحتوي على كاميرا واحدة فقط في الخلف.

يدعم الجهاز القلم الرقمي Stylus ولوحة مفاتيح بلوتوث، على أن تباع كل واحدة منهما بشكل منفصل.

Realme Pad 3 5G

المواصفات والتصميم

البطارية: Titan Battery بسعة 12200 مللي أمبير

الشاشة: Book-View Display بدقة 2.8K مع حواف رفيعة نسبيا، ودعم معدل تحديث 120 هرتز، وكثافة بكسلات 296 ppi، وعرض 1.07 مليار لون

السماكة: 6.6 ملم

الكاميرا: وحدة كاميرا مزدوجة خلفية مع فلاش LED داخل إطار مربع الشكل

مزايا إضافية: دعم قلم Stylus وأدوات الذكاء الاصطناعي Next AI for Pad

الألوان: أسود وذهبي

المعالج : ميدياتك Dimensity 7300-Max

نظام التشغيل: Realme UI 7.0 المبني على Android 16

مقارنة مع Realme Pad 2

يأتي Realme Pad 2 بشاشة 11.5 بوصة بدقة 2K، معدل تحديث 120 هرتز، سطوع 450 شمعة ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 85.2٪، مع شريحة MediaTek Helio G99 وذاكرة تصل إلى 8 جيجابايت، وتخزين 256 جيجابايت، وبطارية 8360 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات.

مع هذا التحديث، من المتوقع أن يقدم Realme Pad 3 5G تجربة أفضل في الأداء، الشاشة، وعمر البطارية، مع ميزات تعليمية وترفيهية محسنة.