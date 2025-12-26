قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منة فضالي: أخاف من الموت.. وأعاني نفسيا من مشاهد الجنائز
دعاء أول جمعة فى رجب.. ردده واغتنم الفرصة
أقل سعر دولار اليوم 26-12-2025
عبير شوقي: 2000 سيدة من برنامج تكافل وكرامة يعملون بمصنع الفيوم للغزل والنسيج
حادث مأساوي في المسجد الحرام من الأدوار العلوية
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثمان ضحية الهجرة غير الشرعية في المنيا
خططوا لشن هجوم في عيد الميلاد.. اعتقال 115 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش بتركيا
نبيل الكوكي: منتخب مصر مرشح بقوة لأمم أفريقيا… وإمام عاشور ملك الحلول
اعتقال إسرائيلي عمل في وزارة الدفاع بتهمة التجسس لصالح إيران
قبل لقاء ترامب.. نتنياهو يحمل ملف الصواريخ الإيرانية إلى فلوريدا
حرمة إيذاء النفس.. السديس يعلق على واقعة إلقاء شخص نفسه داخل المسجد الحرام
بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شاشة عملاقة وبطارية لا تصدق.. ريلمي تكشف أسرار Realme Pad 3

Realme Pad 3
Realme Pad 3
شيماء عبد المنعم

أكدت شركة ريلمي، علي أن جهاز Realme Pad 3 5G سيتم إطلاقه في الهند بالتزامن مع سلسلة هواتف Realme 16 Pro وسماعات Realme Buds Air8، يوم 6 يناير 2026، وقد تم إدراج الجهاز بالفعل على الموقع الرسمي للشركة في الهند، مما كشف عن بعض مواصفاته الأساسية وميزاته الرئيسية.

كشفت الصورة الرسمية للجهاز اللوحي أن Realme Pad 3 5G سيأتي بلونين مختلفين، ولم تكشف ريلمي بعد عن كامل مواصفات الجهاز، لكنها أكدت أن الشاشة ستكون بدقة 2.8K بتصميم Book-View، فيما ستدعم البطارية قدرة كبيرة تصل إلى 12200 مللي أمبير.

تصميم ومزايا Realme Pad 3

يأتي Realme Pad 3 5G ليحل محل Realme Pad 2 الذي أطلق في الهند في يوليو 2023، مع بطارية أكبر بشكل ملحوظ ودقة أعلى للشاشة مقارنة بسابقه، الذي يأتي بشاشة 2K بحجم 11.5 بوصة.

يتميز Realme Pad 3 بجزيرة كاميرا خلفية مربعة مستديرة الزوايا، تحتوي على فلاش دائري وعدسة كاميرا واحدة، حيث يظهر في البداية وكأن هناك عدستين، لكن الجهاز يحتوي على كاميرا واحدة فقط في الخلف.

يدعم الجهاز القلم الرقمي Stylus ولوحة مفاتيح بلوتوث، على أن تباع كل واحدة منهما بشكل منفصل.

Realme Pad 3 5G

المواصفات والتصميم

البطارية: Titan Battery بسعة 12200 مللي أمبير

الشاشة: Book-View Display بدقة 2.8K مع حواف رفيعة نسبيا، ودعم معدل تحديث 120 هرتز، وكثافة بكسلات 296 ppi، وعرض 1.07 مليار لون

السماكة: 6.6 ملم

الكاميرا: وحدة كاميرا مزدوجة خلفية مع فلاش LED داخل إطار مربع الشكل

مزايا إضافية: دعم قلم Stylus وأدوات الذكاء الاصطناعي Next AI for Pad

الألوان: أسود وذهبي

المعالج : ميدياتك Dimensity 7300-Max

نظام التشغيل: Realme UI 7.0 المبني على Android 16

مقارنة مع Realme Pad 2

يأتي Realme Pad 2 بشاشة 11.5 بوصة بدقة 2K، معدل تحديث 120 هرتز، سطوع 450 شمعة ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 85.2٪، مع شريحة MediaTek Helio G99 وذاكرة تصل إلى 8 جيجابايت، وتخزين 256 جيجابايت، وبطارية 8360 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات.

مع هذا التحديث، من المتوقع أن يقدم Realme Pad 3 5G تجربة أفضل في الأداء، الشاشة، وعمر البطارية، مع ميزات تعليمية وترفيهية محسنة.

Realme Pad 3 مزايا Realme Pad 3 ريلمي Realme Pad 3 5G

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

