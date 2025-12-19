قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة غزل المحلة وفاركو بكأس عاصمة مصر
رصاصة طائشة تحصد روح طبيب قنا| ماذا حدث للدكتور أبو الحسن رجب؟.. وأصدقائه: عانى 45 يوما من الإصابة.. ورحيله وجع قلوبنا
بالاسم من المنزل.. خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025
يوتيوب متوقف وجوجل خارج الخدمة.. عطل Cloudflare يضرب أشهر المواقع
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين
من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
مجلس إدارة الزمالك يقبل اعتذار الجيزاوي عن تدريب فريق الطائرة
تكنولوجيا وسيارات

ريلمي تكشف عن موعد إطلاق سلسلة هواتف Realme 16 Pro

شيماء عبد المنعم

أكدت شركة ريلمي، على أن سلسلة Realme 16 Pro ستطلق في الهند يوم 6 يناير 2026، تركز التحديثات الجديدة في هذه السلسلة على جانبين رئيسيين: لغة تصميم جديدة، وتحسينات متقدمة في التصوير البورتريه.

تصميم جديد مع شراكة مميزة

للسلسلة الجديدة، تعاونت ريلمي مرة أخرى مع المصمم الصناعي الشهير ناوتو فوكاساوا، إذ يحمل التصميم الجديد اسم "Urban Wild Design"، الذي يجمع بين الخامات الطبيعية والمظهر العصري والنظيف. 

وتعد إحدى أبرز المزايا في هذا التصميم هي استخدام مادة السيليكون العضوي الحيوي، وهي مادة جديدة تماما في الصناعة، حيث تحسن من متانة الجهاز وتمنح إحساسا أكثر راحة ونعومة في اليد. 

كما يتميز الهاتف بمنحنيات يدوية الصنع والتي تهدف إلى تحسين الإمساك بالجهاز وزيادة راحة اليد أثناء الاستخدام.

خيارات ألوان متنوعة

ستتوفر سلسلة Realme 16 Pro بأربعة خيارات لونية ضمن النموذج الرئيسي تشمل الذهبي والرمادي والوردي والبنفسجي.

كاميرات مبتكرة مع تقنية تصوير بورتريه متطورة

تعد الكاميرات من أبرز النقاط التي تركز عليها السلسلة الجديدة، ستضم الأجهزة نظام كاميرا Portrait Master 200 ميجابكسل، الذي يعتمد على كاميرا LumaColor 200. 

وفقا لـ ريلمي، تم تصميم هذا النظام لتقديم صور بورتريه فردية وجماعية بدقة عالية، مع تأثير Bokeh ثابت عبر أطوال بؤرية متعددة، بالإضافة إلى دقة أعلى في إعادة إنتاج لون البشرة. 

كما ستطلق السلسلة تقنية التصوير الجديدة LumaColor IMAGE، التي طورتها ريلمي بنفسها، إذ تهدف هذه التقنية إلى موازنة الضوء والألوان بشكل ذكي، مما ينتج عنه صور أكثر عمقا وتفاصيل في مختلف ظروف الإضاءة. 

كما دعمت ريلمي هذه التقنية بإنشاء LumaColor IMAGE LAB بالتعاون مع TÜV Rheinland، كما تكشف الصور الدعائية عن عدسات Zoom 3.5x و 10x، مما يلمح إلى عودة كاميرا التليفوتوغرافي ذات العدسة المنظورية.

مواصفات Realme 16 Pro+

أظهرت قوائم الشهادات مؤخرا تفاصيل حول النسخة الأعلى من السلسلة Realme 16 Pro+، حيث يعتقد أن النسخة الصينية قد ظهرت على TENAA برقم الطراز RMX5130، وتبلغ أبعاد الجهاز 162.45 x 76.27 x 8.49 ملم ويزن 203 جرام. 

ويحتوي الهاتف على شاشة AMOLED بحجم 6.8 بوصة ودقة 2800 × 1280 بكسل مع دعم لأكثر من مليار لون، كما يضم الجهاز كاميرا رباعية في الخلف تشمل مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، كاميرا بزاوية واسعة 8 ميجابكسل، ومستشعر 50 ميجابكسل، مع دعم لتقريب بصري يصل إلى 3.5x. كما يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

مواصفات وتوقعات الأداء

من المتوقع أن يعمل Realme 16 Pro+ بنظام التشغيل Android 16 مع واجهة Realme UI 7، ويشمل معالج Snapdragon 7 Gen 4 المعدل، مع إمكانية الحصول على 24 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وتخزين يصل إلى 1 تيرابايت. 

كما سيتضمن الهاتف بطارية بسعة 6850 مللي أمبير، مع دعم لشحن سريع يصل إلى 80 وات، في المقابل، ظهر Realme 16 Pro مؤخرا على Geekbench مع معالج ميدياتك Dimensity 7300، وهو تحديث أقل مقارنة بالمعالج Snapdragon 7 Gen 4 الموجود في Realme 15 Pro.

ريلمي Realme 16 Pro صور بورتريه مواصفات Realme 16 Pro

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

