قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
احترسي من هذا الطعام اليومي.. يدمر الكبد ببطء دون أعراض واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حصاد 2025 | أهم ما أضافه إنستجرام.. التحكم في المحتوى وسجل المشاهدة

إنستجرام
إنستجرام
شيماء عبد المنعم

أنهت منصة إنستجرام Instagram، المملوكة لشركة ميتا، عام 2025 بنجاح ملحوظ، محققة رقما قياسيا بلغ ثلاثة مليارات مستخدم نشط شهريا

 وأوضحت الشركة أن نموها كان مدفوعا بشكل رئيسي بميزات الرسائل، وريلز، والتوصيات، ما جعل التركيز في تحديثاتها الأخيرة منصبا على هذه الجوانب الأساسية.

وأشار الرئيس التنفيذي للمنصة، آدم موسيري، في منشور له، إلى أن الشركة عملت على تنظيم المحتوى بشكل أفضل، ومع اقتراب نهاية العام، يبدو الوقت مناسبا لاستعراض أبرز الميزات التي أطلقتها إنستجرام خلال 2025.

أبرز التحديثات على تطبيق إنستجرام في 2025

أداة “الخوارزمية الخاصة بك”:


في ديسمبر، أطلقت إنستجرام أداة خوارزميتك Your Algorithm الجديدة، التي تمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في المحتوى الموصى به لهم على التطبيق. 

وتعتمد الأداة على الذكاء الاصطناعي لعرض محتوى مخصص بشكل أكثر فعالية، حاليا، تتوفر الأداة ضمن تبويب ربلز فقط، مع خطط لتوسيعها إلى تبويب Explore ومناطق أخرى، إضافة إلى إطلاقها على نطاق أوسع خارج الولايات المتحدة.

أداة خوارزميتك Your Algorithm

ميزة سجل المشاهدة

يمكن للمستخدمين الآن مراجعة المحتوى الذي شاهده سابقا عبر ميزة “سجل المشاهدة” الجديدة، والتي أضيفت في شهر أكتوبر الماضي، للوصول إليها، يمكن الضغط على قائمة الثلاثة أسطر في أعلى الشاشة، ثم الانتقال إلى الإعدادات، ومن ثم قسم نشاطك، واختيار سجل المشاهدة، تظهر الميزة جميع ريلز التي شاهدها المستخدم مؤخرا، سواء أعجب بها أو علق عليها أم لا.

تبويب المشاركات المعاد نشرها


في أغسطس، أضافت إنستجرام تبويبا مخصصا إعادة النشر Reposts، ما يسمح للمستخدمين بإعادة نشر منشورات ليتم عرضها للآخرين، يمكن للمتابعين رؤية المنشورات المعاد نشرها من خلال أيقونة صغيرة في الزاوية السفلى للشاشة، بينما يعرض تبويب إعادة النشر في الملف الشخصي كل المنشورات التي أعيد نشرها سابقا.

خريطة إنستجرام مع مشاركة الموقع


أطلقت المنصة أيضا ميزة خريطة إنستجرام Instagram Map، التي تسمح بمشاركة آخر موقع نشط للمستخدمين مع أصدقائهم، مع إمكانية التحكم بمن يمكنه رؤية الموقع. تعرض الخريطة أيضا المحتوى الذي ينشره الآخرون من مواقع مختلفة، وتكون الميزة معطلة بشكل افتراضي، ويجب على المستخدمين تفعيلها طواعية.

خريطة إنستجرام مع مشاركة الموقع

جدولة الرسائل


أصبح بإمكان المستخدمين الآن جدولة الرسائل لإرسالها لاحقا، بما يشمل إمكانية إعداد تذكيرات للرسائل نفسها، يتم ذلك عبر الضغط المطول على زر الإرسال لاختيار الوقت والتاريخ، ثم الضغط على إرسال، لتصل الرسالة في الموعد المحدد.

بطاقات الملف الشخصي


شهد 2025 أيضا إطلاق بطاقات الملف الشخصي على إنستجرام Instagram Profile Cards، التي تسمح بمشاركة بطاقات رقمية مخصصة، تتضمن رمز QR للوصول المباشر للملف الشخصي، مع إمكانية إضافة نبذة مختصرة، وروابط للصفحات والموسيقى، وخلفية قابلة للتعديل، وصورة شخصية، وإيموجي مخصص.

تحديثات أخرى بارزة

- تغيير تصميم الشبكة: أصبح بالإمكان عرض المنشورات في مربعات بنسبة 3:4 بدل 1:1 التقليدية، لتحسين رؤية الصور المصغرة.

- زيادة مدة مقطع ريلز: ارتفعت مدة مقاطع مقاطع إلى 20 دقيقة.

- توسيع ميزة Carousel: أصبح بإمكان المستخدمين نشر ما يصل إلى 20 صورة أو فيديو في منشور واحد بدل 10 فقط.

- مسار الريلز: تمكن المبدعين من نشر ريلز لمستخدمين غير متابعين أولا لقياس ردود الفعل قبل إتاحتها للمتابعين.

إنستجرام 2025 ميزات إنستجرام 2025 حصاد 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

ترشيحاتنا

تمويل سيارات

ضبط واقعة تصرف في 110 آلاف لتر سولار وبنزين بكفر الشيخ

افتتاح المبنى التعليمي الإداري الجديد بتكلفة 283 مليون جنيه

افتتاح أعمال تطوير مجمع حمامات السباحة الأوليمبي بكلية علوم الرياضة فى بورسعيد بتكلفة 123 مليون جنيه

رصف

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة وتمهيد طريق قرية أبو راضي.. صور

بالصور

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب

تحذير خطير لمالكي نيسان: لا تستخدم الهاتف داخل السيارة

نيسان
نيسان
نيسان

أسباب طقطقة الركبة وطرق علاجها.. لا تهملها

طقطقة الركبة
طقطقة الركبة
طقطقة الركبة

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد