حصاد 2025 | أهم ما أضافه إنستجرام.. التحكم في المحتوى وسجل المشاهدة

أنهت منصة إنستجرام Instagram، المملوكة لشركة ميتا، عام 2025 بنجاح ملحوظ، محققة رقما قياسيا بلغ ثلاثة مليارات مستخدم نشط شهريا

وأوضحت الشركة أن نموها كان مدفوعا بشكل رئيسي بميزات الرسائل، وريلز، والتوصيات، ما جعل التركيز في تحديثاتها الأخيرة منصبا على هذه الجوانب الأساسية.

وأشار الرئيس التنفيذي للمنصة، آدم موسيري، في منشور له، إلى أن الشركة عملت على تنظيم المحتوى بشكل أفضل، ومع اقتراب نهاية العام، يبدو الوقت مناسبا لاستعراض أبرز الميزات التي أطلقتها إنستجرام خلال 2025.

أبرز التحديثات على تطبيق إنستجرام في 2025

أداة “الخوارزمية الخاصة بك”:



في ديسمبر، أطلقت إنستجرام أداة خوارزميتك Your Algorithm الجديدة، التي تمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في المحتوى الموصى به لهم على التطبيق.

وتعتمد الأداة على الذكاء الاصطناعي لعرض محتوى مخصص بشكل أكثر فعالية، حاليا، تتوفر الأداة ضمن تبويب ربلز فقط، مع خطط لتوسيعها إلى تبويب Explore ومناطق أخرى، إضافة إلى إطلاقها على نطاق أوسع خارج الولايات المتحدة.

ميزة سجل المشاهدة

يمكن للمستخدمين الآن مراجعة المحتوى الذي شاهده سابقا عبر ميزة “سجل المشاهدة” الجديدة، والتي أضيفت في شهر أكتوبر الماضي، للوصول إليها، يمكن الضغط على قائمة الثلاثة أسطر في أعلى الشاشة، ثم الانتقال إلى الإعدادات، ومن ثم قسم نشاطك، واختيار سجل المشاهدة، تظهر الميزة جميع ريلز التي شاهدها المستخدم مؤخرا، سواء أعجب بها أو علق عليها أم لا.

تبويب المشاركات المعاد نشرها



في أغسطس، أضافت إنستجرام تبويبا مخصصا إعادة النشر Reposts، ما يسمح للمستخدمين بإعادة نشر منشورات ليتم عرضها للآخرين، يمكن للمتابعين رؤية المنشورات المعاد نشرها من خلال أيقونة صغيرة في الزاوية السفلى للشاشة، بينما يعرض تبويب إعادة النشر في الملف الشخصي كل المنشورات التي أعيد نشرها سابقا.

خريطة إنستجرام مع مشاركة الموقع



أطلقت المنصة أيضا ميزة خريطة إنستجرام Instagram Map، التي تسمح بمشاركة آخر موقع نشط للمستخدمين مع أصدقائهم، مع إمكانية التحكم بمن يمكنه رؤية الموقع. تعرض الخريطة أيضا المحتوى الذي ينشره الآخرون من مواقع مختلفة، وتكون الميزة معطلة بشكل افتراضي، ويجب على المستخدمين تفعيلها طواعية.

جدولة الرسائل



أصبح بإمكان المستخدمين الآن جدولة الرسائل لإرسالها لاحقا، بما يشمل إمكانية إعداد تذكيرات للرسائل نفسها، يتم ذلك عبر الضغط المطول على زر الإرسال لاختيار الوقت والتاريخ، ثم الضغط على إرسال، لتصل الرسالة في الموعد المحدد.

بطاقات الملف الشخصي



شهد 2025 أيضا إطلاق بطاقات الملف الشخصي على إنستجرام Instagram Profile Cards، التي تسمح بمشاركة بطاقات رقمية مخصصة، تتضمن رمز QR للوصول المباشر للملف الشخصي، مع إمكانية إضافة نبذة مختصرة، وروابط للصفحات والموسيقى، وخلفية قابلة للتعديل، وصورة شخصية، وإيموجي مخصص.

تحديثات أخرى بارزة

- تغيير تصميم الشبكة: أصبح بالإمكان عرض المنشورات في مربعات بنسبة 3:4 بدل 1:1 التقليدية، لتحسين رؤية الصور المصغرة.

- زيادة مدة مقطع ريلز: ارتفعت مدة مقاطع مقاطع إلى 20 دقيقة.

- توسيع ميزة Carousel: أصبح بإمكان المستخدمين نشر ما يصل إلى 20 صورة أو فيديو في منشور واحد بدل 10 فقط.

- مسار الريلز: تمكن المبدعين من نشر ريلز لمستخدمين غير متابعين أولا لقياس ردود الفعل قبل إتاحتها للمتابعين.