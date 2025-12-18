قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية
التصعيد مستمر .. الولايات المتحدة ترسل 4 طائرات حربية إلى أجواء فنزويلا
خبير الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يرفض إقامة دولة فلسطينية ولا يستجب للنداءات الدولية
سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة
رئيس الوزراء الأسترالي بعد هجوم سيدني: سنقمع الكراهية والتطرف بالتشريعات
من الحب ما قتل.. كولومبية تنتقم من حبيبها السابق بتسميم فتاتين
خلل أمني متكرر في مطار بن جوريون.. شاب يصل فيينا بدون تذكرة طيران
رئيس فنزويلا يتهم واشنطن بسياسة "فرق تسد" ويحذر من فرض حكومة دمية على بلاده
هل يلوح ترامب بحرب على فنزويلا؟ خطاب مرتقب وسط تراجع شعبيته ومخاوف جمهورية
دعاء الفرج القريب وتيسير الرزق في جوف الليل.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
بموصلات حرارية فائقة.. تفاصيل عقد إنشاء خط كهرباء (مصدر/ رأس غارب) بنظام تسليم مفتاح
النواب الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب عسكرياً ضد عصابات المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقاطع “ريلز” على شاشات ضخمة.. إنستجرام في خطوة غير مسبوقة

إنستجرام
إنستجرام
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ميتا، عن بدء اختبار تطبيق إنستجرام لأجهزة التلفاز Instagram for TV في الولايات المتحدة عبر أجهزة البث Amazon Fire TV، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق مشاركة الصور ليصبح منصة فيديو رئيسية تتجاوز الهواتف الذكية، منافسة بذلك تطبيقات مثل تيك توك و يوتيوب.

يستعرض تطبيق إنستجرام لأجهزة التلفاز مقاطع الفيديو القصيرة من نوع “ريلز”، التي يتم إنتاجها عادة من قبل المبدعين الأفراد ليتم مشاهدتها ومشاركتها، ولتوصية خوارزمية للمستخدمين على المنصة.

في مقابلة مع CNBC، قالت تيسا ليونز، نائب رئيس المنتج في إنستجرام، إن ميتا تخطط لتوسيع تطبيق التلفاز الجديد ليشمل المزيد من الشركات المصنعة للأجهزة، لكنها لم تكشف عن أسمائها. 

وأوضحت أن الشركة تركز حاليا على "تقديم تجربة رائعة" بدلا من التوسع الفوري في مجال الإعلانات على التلفزيون.

وأضافت ليونز: "نعتقد أن لدينا الكثير من العمل لنقوم به لضمان تقديم المحتوى الذي يحبه المستخدمون على الهاتف المحمول بطريقة تتناسب مع التلفزيون وتشعر وكأنها مصممة خصيصا له". 

وتابعت: "سنركز على ذلك في عام 2026، بالإضافة إلى تقديم التطبيق لمزيد من الأشخاص والأجهزة، وفي وقت لاحق سنتفكر في كيفية تحقيق الدخل من هذه الخدمة".

أما بالنسبة للمقاطع المعروضة على التطبيق، قالت ليونز إن “ريلز” ستظل "مقاطع فيديو عمودية"، بدلا من تعديلها لتناسب التصميم الأفقي للتلفزيون، وأضافت أن التطبيق سيبقى مقتصرا على مقاطع الفيديو القصيرة، مع عرض “ريلز” التي لا تتجاوز مدتها ثلاث دقائق.

في عام 2018، أطلقت ميتا نسخة منفصلة من إنستجرام مخصصة للفيديوهات الطويلة، أطلق عليها اسم IGTV، لكنها أغلقتها في 2022 بعد أن بدأت الدفع بقوة في اتجاه “ريلز”مع زيادة شعبية تيك توك.

وقالت ليونز: "في المستقبل، سنفكر في إمكانية تقديم محتوى أطول قليلا".

سيتمكن المستخدمون من مشاهدة مجموعة من مقاطع “ريلز” التي تم تجميعها في قنوات مخصصة لاهتمامات معينة مثل الرياضة والموسيقى والسفر وغيرها من المواضيع.

سيتمكن العملاء من إضافة خمس حسابات إنستجرام فردية إلى حساب Instagram TV مخصص مشترك، لكن الشركة أكدت أنها ستطبق معايير محتوى مناسبة للجمهور العام، مما قد يحد من عرض “ريلز” التي تحتوي على محتوى يتعلق بالمخدرات أو الكحول أو المواضيع الجنسية بالنسبة للمراهقين.

إنستجرام Instagram for TV إنستجرام لأجهزة التلفاز ميتا تطبيق التلفاز الجديد Instagram TV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات|صور

هيرفي رينارد

إقالة رينارد من تدريب السعودية بعد الخروج من نصف نهائي كأس العرب

الأرصاد السعودية

الأرصاد السعودية تحذر من ظاهرة جوية تضرب العاصمة الرياض غدًا

الزمالك

ممدوح عباس ينقذ الزمالك من أزمة الوقاف

ترشيحاتنا

منتخب اليد

جدول مباريات منتخب مصر لكرة اليد في الدورة الودية بإسبانيا

منتخب مصر

هشام عبد الرسول: نثق بقدرة الفراعنة على التتويج

منتخب مصر

إعلامي يثير الجدل بشأن توقعات مباراة منتخب مصر أمام المغرب

بالصور

كنز للقلب و الدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين
كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين
كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة قلبك؟

\ مع التقدم فى العمر ..كيف تحافظ على صحة قلبك؟
\ مع التقدم فى العمر ..كيف تحافظ على صحة قلبك؟
\ مع التقدم فى العمر ..كيف تحافظ على صحة قلبك؟

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد