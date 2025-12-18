مقاطع “ريلز” على شاشات ضخمة.. إنستجرام في خطوة غير مسبوقة

أعلنت شركة ميتا، عن بدء اختبار تطبيق إنستجرام لأجهزة التلفاز Instagram for TV في الولايات المتحدة عبر أجهزة البث Amazon Fire TV، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق مشاركة الصور ليصبح منصة فيديو رئيسية تتجاوز الهواتف الذكية، منافسة بذلك تطبيقات مثل تيك توك و يوتيوب.

يستعرض تطبيق إنستجرام لأجهزة التلفاز مقاطع الفيديو القصيرة من نوع “ريلز”، التي يتم إنتاجها عادة من قبل المبدعين الأفراد ليتم مشاهدتها ومشاركتها، ولتوصية خوارزمية للمستخدمين على المنصة.

في مقابلة مع CNBC، قالت تيسا ليونز، نائب رئيس المنتج في إنستجرام، إن ميتا تخطط لتوسيع تطبيق التلفاز الجديد ليشمل المزيد من الشركات المصنعة للأجهزة، لكنها لم تكشف عن أسمائها.

وأوضحت أن الشركة تركز حاليا على "تقديم تجربة رائعة" بدلا من التوسع الفوري في مجال الإعلانات على التلفزيون.

وأضافت ليونز: "نعتقد أن لدينا الكثير من العمل لنقوم به لضمان تقديم المحتوى الذي يحبه المستخدمون على الهاتف المحمول بطريقة تتناسب مع التلفزيون وتشعر وكأنها مصممة خصيصا له".

وتابعت: "سنركز على ذلك في عام 2026، بالإضافة إلى تقديم التطبيق لمزيد من الأشخاص والأجهزة، وفي وقت لاحق سنتفكر في كيفية تحقيق الدخل من هذه الخدمة".

أما بالنسبة للمقاطع المعروضة على التطبيق، قالت ليونز إن “ريلز” ستظل "مقاطع فيديو عمودية"، بدلا من تعديلها لتناسب التصميم الأفقي للتلفزيون، وأضافت أن التطبيق سيبقى مقتصرا على مقاطع الفيديو القصيرة، مع عرض “ريلز” التي لا تتجاوز مدتها ثلاث دقائق.

في عام 2018، أطلقت ميتا نسخة منفصلة من إنستجرام مخصصة للفيديوهات الطويلة، أطلق عليها اسم IGTV، لكنها أغلقتها في 2022 بعد أن بدأت الدفع بقوة في اتجاه “ريلز”مع زيادة شعبية تيك توك.

وقالت ليونز: "في المستقبل، سنفكر في إمكانية تقديم محتوى أطول قليلا".

سيتمكن المستخدمون من مشاهدة مجموعة من مقاطع “ريلز” التي تم تجميعها في قنوات مخصصة لاهتمامات معينة مثل الرياضة والموسيقى والسفر وغيرها من المواضيع.

سيتمكن العملاء من إضافة خمس حسابات إنستجرام فردية إلى حساب Instagram TV مخصص مشترك، لكن الشركة أكدت أنها ستطبق معايير محتوى مناسبة للجمهور العام، مما قد يحد من عرض “ريلز” التي تحتوي على محتوى يتعلق بالمخدرات أو الكحول أو المواضيع الجنسية بالنسبة للمراهقين.