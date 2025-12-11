تحديث جديد في إنستجرام يكشف عن عالم خوارزميتك المخفي

أعلنت منصة إنستجرام Instagram، عن إطلاق أداة جديدة تتيح للمستخدمين رؤية والتحكم في خوارزميات التوصية الخاصة بهم، بدءا من "الريلز" Reels.

وفقا لما ذكره موقع “techcrunch”، تحمل أداة إنستجرام الجديدة اسم "خوارزميتك" Your Algorithm، وتمنحك القدرة على الاطلاع على المواضيع التي تشكل توصيات "الريلز" الخاصة بك وتخصيصها بما يتناسب مع اهتماماتك.

إنستجرام تطلق أداة جديدة للتحكم في خوارزمية توصيات المحتوى



عند مشاهدة "الريلز"، ستلاحظ ظهور أيقونة في الزاوية العلوية اليمنى على شكل خطين متقاربين مع قلوب.

بمجرد النقر عليها، ستفتح لك أداة "خوارزميتك"، حيث ستتمكن من رؤية المواضيع التي يعتقد إنستجرام أنك مهتم بها أكثر.

وتستند هذه المواضيع إلى نشاطك على المنصة، ويتم تلخيصها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، قد ترى وصفا مثل: "في الآونة الأخيرة، كنت مهتما بالإبداع، حوافز الرياضة، تحفيز اللياقة البدنية، والتزلج."

يمكنك اختيار مشاركة هذا الوصف عبر قصتك ليتمكن متابعوك من الاطلاع على اهتماماتك، على غرار طريقة مشاركة نتائج "سبوتيفاي رابيد" Spotify Wrapped.

تحت هذا الملخص، ستظهر لك قائمة بالمواضيع التي يعتقد إنستغرام أنك مهتم بها.

كما يمكنك تحديد المواضيع التي ترغب في رؤيتها بشكل أكبر أو أقل، وستتكيف توصياتك بناء على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت مهتما بموضوع غير مدرج، يمكنك إضافته يدويا إلى قائمة اهتماماتك.

تتبع هذه الخطوة إطلاق تيك توك لميزة "إدارة المواضيع" في العام الماضي، التي تتيح للمستخدمين تحكما أكبر فيما يظهر لهم على صفحة "For You".

ولكن على عكس تيك توك، الذي يعرض حوالي عشرة مواضيع عامة، يقدم إنستغرام قائمة مخصصة لكل مستخدم، مع إمكانية إضافة مواضيع إضافية.

الأداة الجديدة متاحة بدءا من يوم الأربعاء في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتم طرحها عالميا بالإنجليزية قريبا.

وفي المستقبل، سيكون بإمكان المستخدمين تخصيص تغذيتهم في قسم "اكتشاف" Explore عبر هذه الأداة، وتخطط إنستجرام لإتاحة الأداة في المزيد من الأماكن داخل التطبيق.