المستشار الألماني: أوكرانيا سلمت الولايات المتحدة مقترحًا لخطة السلام
تقارير: نادي جيرونا الإسباني يدرس التعاقد مع مصطفي شوبير
قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة
الوادي الجديد تدرس التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمراكز المحافظة
البيت الأبيض يحسم الجدل : لا قوات أمريكية في غزة مع الاستقرار الدولية
أزارو يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى سوريا بربع نهائي كأس العرب
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أول تعليق من نجوى فؤاد بعد توجيه الرئيس السيسي برعاية كبار الفنانين | خاص
الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة
الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإصلاح الأسقف في الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع
كوت ديفوار تطالب واشنطن بنشر طائرات تجسس للقضاء على الإرهاب
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
تحديث جديد في إنستجرام يكشف عن عالم خوارزميتك المخفي

شيماء عبد المنعم

أعلنت منصة إنستجرام Instagram، عن إطلاق أداة جديدة تتيح للمستخدمين رؤية والتحكم في خوارزميات التوصية الخاصة بهم، بدءا من "الريلز" Reels. 

وفقا لما ذكره موقع “techcrunch”، تحمل أداة إنستجرام الجديدة اسم "خوارزميتك" Your Algorithm، وتمنحك القدرة على الاطلاع على المواضيع التي تشكل توصيات "الريلز" الخاصة بك وتخصيصها بما يتناسب مع اهتماماتك.

إنستجرام تطلق أداة جديدة للتحكم في خوارزمية توصيات المحتوى
 

عند مشاهدة "الريلز"، ستلاحظ ظهور أيقونة في الزاوية العلوية اليمنى على شكل خطين متقاربين مع قلوب. 

بمجرد النقر عليها، ستفتح لك أداة "خوارزميتك"، حيث ستتمكن من رؤية المواضيع التي يعتقد إنستجرام أنك مهتم بها أكثر. 

وتستند هذه المواضيع إلى نشاطك على المنصة، ويتم تلخيصها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إنستجرام تطلق أداة جديدة للتحكم في خوارزمية توصيات المحتوى

على سبيل المثال، قد ترى وصفا مثل: "في الآونة الأخيرة، كنت مهتما بالإبداع، حوافز الرياضة، تحفيز اللياقة البدنية، والتزلج." 

يمكنك اختيار مشاركة هذا الوصف عبر قصتك ليتمكن متابعوك من الاطلاع على اهتماماتك، على غرار طريقة مشاركة نتائج "سبوتيفاي رابيد" Spotify Wrapped.

تحت هذا الملخص، ستظهر لك قائمة بالمواضيع التي يعتقد إنستغرام أنك مهتم بها. 

كما يمكنك تحديد المواضيع التي ترغب في رؤيتها بشكل أكبر أو أقل، وستتكيف توصياتك بناء على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت مهتما بموضوع غير مدرج، يمكنك إضافته يدويا إلى قائمة اهتماماتك.

تتبع هذه الخطوة إطلاق تيك توك لميزة "إدارة المواضيع" في العام الماضي، التي تتيح للمستخدمين تحكما أكبر فيما يظهر لهم على صفحة "For You". 

ولكن على عكس تيك توك، الذي يعرض حوالي عشرة مواضيع عامة، يقدم إنستغرام قائمة مخصصة لكل مستخدم، مع إمكانية إضافة مواضيع إضافية.

الأداة الجديدة متاحة بدءا من يوم الأربعاء في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتم طرحها عالميا بالإنجليزية قريبا. 

وفي المستقبل، سيكون بإمكان المستخدمين تخصيص تغذيتهم في قسم "اكتشاف" Explore عبر هذه الأداة، وتخطط إنستجرام لإتاحة الأداة في المزيد من الأماكن داخل التطبيق.

إنستجرام تطلق أداة جديدة للتحكم في خوارزمية توصيات المحتوى
صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

وزير التربية والتعليم

تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

ارشيفية

ضبط سائق وطالب بالدقهلية وبحوزتهما مواد مخدرة

المتهم

القبض على شخص يوزع كروت دعاية فى محيط لجنة بالبحيرة

المتهم

بحوزته كروت دعاية.. القبض على أحد أنصار مرشح بالبحيرة

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

