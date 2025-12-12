أخبار التكنولوجيا| تحديث جديد في إنستجرام يكشف عن عالم خوارزميتك المخفي.. قائمة أفضل الهواتف في العالم 2025

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تحديث جديد في إنستجرام يكشف عن عالم خوارزميتك المخفي



أعلنت منصة إنستجرام Instagram، عن إطلاق أداة جديدة تتيح للمستخدمين رؤية والتحكم في خوارزميات التوصية الخاصة بهم، بدءا من "الريلز" Reels.



سر اللعبة الكبرى .. DeepSeek تسرق رقاقات إنفيديا المحظورة لتطوير نموذجها



ردت شركة إنفيديا، على تقرير أفاد بأن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "DeepSeek" تستخدم رقائق Blackwell المهربة لتطوير نموذجها القادم.



ميزة أندرويد الجديدة تثير الجدل.. التقنية التي ستنقذك في لحظات الطوارئ



أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة في هواتف أندرويد تهدف إلى تعزيز الدعم في حالات الطوارئ من خلال تمكين المستخدمين من مشاركة بث فيديو مباشر مع مستجيبي الطوارئ أثناء مكالمات 911 في الولايات المتحدة.

أعلنت شركة أدوبي، عن إطلاق تطبيقات جديدة لبرامجها الشهيرة مثل فوتوشوب وأكروبات وأدوبي إكسبرس مباشرة داخل ChatGPT، مما يتيح للمستخدمين تصميم وتحرير الصور وملفات PDF بسهولة عبر محادثات مباشرة دون الحاجة للتبديل بين التطبيقات.

أعلنت شركة جوجل، عن اختبارها لميزة جديدة تقوم على تقديم ملخصات مقالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على صفحات أخبار جوجل للمؤسسات الإخبارية المشاركة، وذلك في إطار برنامج تجريبي جديد.

شهد سوق الهواتف الذكية في 2025 تحولا كبيرا، حيث نجح في دمج الأسس الصلبة للأجهزة مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي الواسعة الانتشار، هذا التحول دفع الشركات المصنعة للتخلي عن الميزات التجريبية والتركيز على تجارب المستخدم الأساسية، مثل الذكاء البرمجي المتقدم، أنظمة الكاميرا المحسنة بشكل كبير، وظهور تقنيات البطاريات عالية السعة التي طال انتظارها.

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق النسخة التجريبية من تحديث One UI 8.5، الذي يجلب مجموعة من التحسينات الكبيرة لمستخدمي هواتف جالاكسي، وعلى الرغم من أن التحديث الكامل لن يصل حتى عام 2026، إلا أن التحديث الجديد يعد بتحسينات كبيرة على مستوى تجربة المستخدم والذكاء الاصطناعي.



موتورولا تكشف عن مفاجأة كبيرة لعام 2026



تستعد شركة موتورولا، لتوسيع نطاق هواتفها القابلة للطي، بعيدا عن طرازات Razr القابلة للطي على شكل صدفة، حيث تشير بعض المؤشرات إلى أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي على شكل كتاب في يناير من العام المقبل، وهو ما لم تكشف عنه الشركة حتى الآن.



سر جديد في واتساب.. بدأ عرض الإعلانات في أماكن غير متوقعة



واصلت واتساب جهودها لعرض الإعلانات في مزيد من أقسام التطبيق، حيث بدأ المستخدمون يلاحظون الإعلانات في قسم التحديثات.



