الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر
جيش الاحتلال يواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على أنحاء متفرقة في غزة
أخبار التوك شو| وزير العمل: نكثف جهودنا لدمج ذوي الهمم في سوق العمل.. وكامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
وزير الخارجية: تدشين تحالف من الشركات المصرية للاستثمار في أنجولا
زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب اليابان.. وتحذيرات من تسونامي
يضعها على يده باستمرار.. البيت الأبيض يكشف سر ضمادة ترامب
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره الأنجولي
تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
سعر الذهب اليوم 12-12-2025
تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف
أخبار التكنولوجيا| تحديث جديد في إنستجرام يكشف عن عالم خوارزميتك المخفي.. قائمة أفضل الهواتف في العالم 2025

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

تحديث جديد في إنستجرام يكشف عن عالم خوارزميتك المخفي
 

أعلنت منصة إنستجرام Instagram، عن إطلاق أداة جديدة تتيح للمستخدمين رؤية والتحكم في خوارزميات التوصية الخاصة بهم، بدءا من "الريلز" Reels. 


سر اللعبة الكبرى .. DeepSeek تسرق رقاقات إنفيديا المحظورة لتطوير نموذجها
 

ردت شركة إنفيديا، على تقرير أفاد بأن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "DeepSeek" تستخدم رقائق Blackwell المهربة لتطوير نموذجها القادم. 


ميزة أندرويد الجديدة تثير الجدل.. التقنية التي ستنقذك في لحظات الطوارئ


أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة في هواتف أندرويد تهدف إلى تعزيز الدعم في حالات الطوارئ من خلال تمكين المستخدمين من مشاركة بث فيديو مباشر مع مستجيبي الطوارئ أثناء مكالمات 911 في الولايات المتحدة.


أدوبي تدخل عالم ChatGPT بأدوات تحرير مدهشة
 

أعلنت شركة أدوبي، عن إطلاق تطبيقات جديدة لبرامجها الشهيرة مثل فوتوشوب وأكروبات وأدوبي إكسبرس مباشرة داخل ChatGPT، مما يتيح للمستخدمين تصميم وتحرير الصور وملفات PDF بسهولة عبر محادثات مباشرة دون الحاجة للتبديل بين التطبيقات.


مفاجأة جديدة من جوجل .. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل طريقة قراءة الأخبار
 

أعلنت شركة جوجل، عن اختبارها لميزة جديدة تقوم على تقديم ملخصات مقالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على صفحات أخبار جوجل للمؤسسات الإخبارية المشاركة، وذلك في إطار برنامج تجريبي جديد.


قائمة أفضل الهواتف في العالم لعام 2025
 

شهد سوق الهواتف الذكية في 2025 تحولا كبيرا، حيث نجح في دمج الأسس الصلبة للأجهزة مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي الواسعة الانتشار، هذا التحول دفع الشركات المصنعة للتخلي عن الميزات التجريبية والتركيز على تجارب المستخدم الأساسية، مثل الذكاء البرمجي المتقدم، أنظمة الكاميرا المحسنة بشكل كبير، وظهور تقنيات البطاريات عالية السعة التي طال انتظارها.


تحديث One UI 8.5 من سامسونج.. ميزات جديدة تجعل تجربتك أفضل
 

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق النسخة التجريبية من تحديث One UI 8.5، الذي يجلب مجموعة من التحسينات الكبيرة لمستخدمي هواتف جالاكسي، وعلى الرغم من أن التحديث الكامل لن يصل حتى عام 2026، إلا أن التحديث الجديد يعد بتحسينات كبيرة على مستوى تجربة المستخدم والذكاء الاصطناعي.


موتورولا تكشف عن مفاجأة كبيرة لعام 2026
 

تستعد شركة موتورولا، لتوسيع نطاق هواتفها القابلة للطي، بعيدا عن طرازات Razr القابلة للطي على شكل صدفة، حيث تشير بعض المؤشرات إلى أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي على شكل كتاب في يناير من العام المقبل، وهو ما لم تكشف عنه الشركة حتى الآن.


سر جديد في واتساب.. بدأ عرض الإعلانات في أماكن غير متوقعة


واصلت واتساب جهودها لعرض الإعلانات في مزيد من أقسام التطبيق، حيث بدأ المستخدمون يلاحظون الإعلانات في قسم التحديثات. 


 

