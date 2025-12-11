أدوبي تدخل عالم ChatGPT بأدوات تحرير مدهشة

أعلنت شركة أدوبي، عن إطلاق تطبيقات جديدة لبرامجها الشهيرة مثل فوتوشوب وأكروبات وأدوبي إكسبرس مباشرة داخل ChatGPT، مما يتيح للمستخدمين تصميم وتحرير الصور وملفات PDF بسهولة عبر محادثات مباشرة دون الحاجة للتبديل بين التطبيقات.

التطبيقات الجديدة مجانية للاستخدام ويمكن تفعيلها ببساطة من خلال كتابة اسم التطبيق بجانب الملف المحمل والتعليمات التوجيهية، مثل: "Adobe Photoshop، ساعدني في تشويش خلفية هذه الصورة".

ChatGPT يتيح تعديل الصور والملفات عبر تطبيقات أدوبي فوتوشوب وأكروبات



لن يحتاج مستخدمو ChatGPT إلى تحديد اسم التطبيق مرة أخرى أثناء نفس المحادثة لإجراء تعديلات إضافية، وبناء على التعليمات، قد تقدم تطبيقات أدوبي مجموعة من النتائج للاختيار منها أو توفر عناصر واجهة مستخدم يمكن التحكم فيها يدويا، مثل منزلقات فوتوشوب لضبط التباين والسطوع.

ChatGPT

لا توفر تطبيقات ChatGPT من أدوبي الوظائف الكاملة لبرمجيات أدوبي المكتبية، ولكنها تقدم مجموعة من الأدوات المفيدة.

على سبيل المثال، يمكن لتطبيق فوتوشوب داخل ChatGPT تحرير أجزاء معينة من الصور، تطبيق تأثيرات إبداعية، وضبط إعدادات الصورة مثل السطوع والتباين والتعرض.

كما يمكن لتطبيق أكروبات تحرير ملفات PDF الموجودة، وضغط وتحويل المستندات الأخرى إلى صيغة PDF، واستخراج النصوص أو الجداول، ودمج الملفات المتعددة.

أما تطبيق أدوبي إكسبرس في ChatGPT فيتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير التصاميم مثل البوسترات والدعوات ورسوم الوسائط الاجتماعية، مع إمكانية تعديل جميع عناصر التصميم دون مغادرة ChatGPT.

ويمكن للمستخدمين تعديل النصوص والصور، تغيير الألوان، وحتى إضافة الرسوم المتحركة لأجزاء معينة من التصميم. إذا أراد المستخدمون مزيدا من التحكم الدقيق في المشروع، يمكنهم فتح الصور والملفات و التصاميم مباشرة في التطبيقات الأصلية لأدوبي لاستكمال العمل.

ChatGPT

تتوفر تطبيقات أدوبي داخل ChatGPT عالميا عبر سطح المكتب والويب وiOS، ويتوقع أن تكون تطبيقات فوتوشوب وأكروبات متاحة على أجهزة أندرويد قريبا، وفقا لما ذكرته أدوبي.

هذا يأتي بعد أن أطلقت OpenAI تكاملات التطبيقات في أكتوبر الماضي، مع توفر تطبيق منصة التصميم Canva، المنافس لأدوبي إكسبرس، منذ ذلك الحين.

وكان OpenAI قد بدأ في اختبار الترويج لهذه التطبيقات داخل المحادثات، لكنه قام بتعطيل الميزة الأسبوع الماضي بعد شكاوى حول أن الرسائل كانت تشبه الإعلانات.

إدخال تطبيقات Creative Cloud من أدوبي مباشرة داخل ChatGPT قد يساعد في تعزيز مكانة كلا الخدمتين في مواجهة المنافسة من Google Gemini AI، التي قدمت إمكانيات تعديل الصور في مايو الماضي.

كما يعد هذا الخطوة الأخيرة في خطة أدوبي لتقديم حلول ذكاء اصطناعي تفاعلية تسمح باستخدام تطبيقاتها الإبداعية بشكل أكثر حوارية، مما يزيل بعض الحواجز المهارية المطلوبة لتحرير الصور وتصميم الأعمال.