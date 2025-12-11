قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية
وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعاه
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش
منتخب السعودية يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على فلسطين 2-1
كنو يسجل هدفا قاتلا للسعودية في مرمى فلسطين بربع نهائي كأس العرب
التصعيد يقترب .. جيش الاحتلال يهدد لبنان بخطة عسكرية غير مسبوقة
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أزمة كبرى قبل المونديال.. فيفا يدرس نقل مواجهة مصر وإيران إلى مكان مفاجئ
تردد واحد يفتح كل قنوات نايل سات 2026.. إليك الطريقة
منخفض جوي جديد.. فرص لسقوط أمطار من السواحل حتى القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أدوبي تدخل عالم ChatGPT بأدوات تحرير مدهشة

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أدوبي، عن إطلاق تطبيقات جديدة لبرامجها الشهيرة مثل فوتوشوب وأكروبات وأدوبي إكسبرس مباشرة داخل ChatGPT، مما يتيح للمستخدمين تصميم وتحرير الصور وملفات PDF بسهولة عبر محادثات مباشرة دون الحاجة للتبديل بين التطبيقات.

التطبيقات الجديدة مجانية للاستخدام ويمكن تفعيلها ببساطة من خلال كتابة اسم التطبيق بجانب الملف المحمل والتعليمات التوجيهية، مثل: "Adobe Photoshop، ساعدني في تشويش خلفية هذه الصورة". 

ChatGPT يتيح تعديل الصور والملفات عبر تطبيقات أدوبي فوتوشوب وأكروبات
 

لن يحتاج مستخدمو ChatGPT إلى تحديد اسم التطبيق مرة أخرى أثناء نفس المحادثة لإجراء تعديلات إضافية، وبناء على التعليمات، قد تقدم تطبيقات أدوبي مجموعة من النتائج للاختيار منها أو توفر عناصر واجهة مستخدم يمكن التحكم فيها يدويا، مثل منزلقات فوتوشوب لضبط التباين والسطوع.

لا توفر تطبيقات ChatGPT من أدوبي الوظائف الكاملة لبرمجيات أدوبي المكتبية، ولكنها تقدم مجموعة من الأدوات المفيدة. 

على سبيل المثال، يمكن لتطبيق فوتوشوب داخل ChatGPT تحرير أجزاء معينة من الصور، تطبيق تأثيرات إبداعية، وضبط إعدادات الصورة مثل السطوع والتباين والتعرض. 

كما يمكن لتطبيق أكروبات تحرير ملفات PDF الموجودة، وضغط وتحويل المستندات الأخرى إلى صيغة PDF، واستخراج النصوص أو الجداول، ودمج الملفات المتعددة.

أما تطبيق أدوبي إكسبرس في ChatGPT فيتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير التصاميم مثل البوسترات والدعوات ورسوم الوسائط الاجتماعية، مع إمكانية تعديل جميع عناصر التصميم دون مغادرة ChatGPT. 

ويمكن للمستخدمين تعديل النصوص والصور، تغيير الألوان، وحتى إضافة الرسوم المتحركة لأجزاء معينة من التصميم. إذا أراد المستخدمون مزيدا من التحكم الدقيق في المشروع، يمكنهم فتح الصور والملفات و التصاميم مباشرة في التطبيقات الأصلية لأدوبي لاستكمال العمل.

تتوفر تطبيقات أدوبي داخل ChatGPT عالميا عبر سطح المكتب والويب وiOS، ويتوقع أن تكون تطبيقات فوتوشوب وأكروبات متاحة على أجهزة أندرويد قريبا، وفقا لما ذكرته أدوبي.

هذا يأتي بعد أن أطلقت OpenAI تكاملات التطبيقات في أكتوبر الماضي، مع توفر تطبيق منصة التصميم Canva، المنافس لأدوبي إكسبرس، منذ ذلك الحين. 

وكان OpenAI قد بدأ في اختبار الترويج لهذه التطبيقات داخل المحادثات، لكنه قام بتعطيل الميزة الأسبوع الماضي بعد شكاوى حول أن الرسائل كانت تشبه الإعلانات.

إدخال تطبيقات Creative Cloud من أدوبي مباشرة داخل ChatGPT قد يساعد في تعزيز مكانة كلا الخدمتين في مواجهة المنافسة من Google Gemini AI، التي قدمت إمكانيات تعديل الصور في مايو الماضي. 

كما يعد هذا الخطوة الأخيرة في خطة أدوبي لتقديم حلول ذكاء اصطناعي تفاعلية تسمح باستخدام تطبيقاتها الإبداعية بشكل أكثر حوارية، مما يزيل بعض الحواجز المهارية المطلوبة لتحرير الصور وتصميم الأعمال.

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

كاس تصدم بيراميدز بأزمة سحب لقب الدوري من الأهلي | تطور خطير

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

في ذكرى ميلاده.. «نجيب محفوظ» رجل صاغ القاهرة من طين الحكايات وصنع للروح العربية مرآتها الحقيقية

معلومات صادمة.. حماة عروس المنوفية وشقيقه يرويان لصدى البلد تفاصيل مقتل عروس نجلها.. شاهد

لتطوير منظومة محولات القدرة.. تنفيذ مشروع إحلال محولات القدرة بمحطة السد العالي وخزان أسوان

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

