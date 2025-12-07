OpenAI في ورطة.. تباطؤ نمو مستخدمي ChatGPT مع تزايد المنافسة

أظهرت بيانات جديدة من شركة Sensor Tower المتخصصة في استخبارات السوق أن نمو ChatGPT قد بدأ في التباطؤ، رغم أن روبوت الدردشة الذكي المملوك لشركة OpenAI لا يزال يتربع على قمة السوق.

ووفقا لما ذكره موقع TechCrunch، يشكل ChatGPT حوالي 50% من التنزيلات العالمية على الأجهزة المحمولة و55% من المستخدمين النشطين شهريا على مستوى العالم.

ومع ذلك، بدأ روبوت جوجل Gemini في التفوق عليه من حيث نمو التنزيلات، وزيادة عدد المستخدمين النشطين شهريا، بالإضافة إلى زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون داخل التطبيق.

مع مرور الوقت، قد يساعد هذا التسارع في تبني Gemini في تقليص الفجوة بينه وبين ChatGPT، وهو ما بدأ يشكل مصدر قلق لشركة OpenAI، كما أشار إلى ذلك مذكرة "الرمز الأحمر" التي أصدرتها مؤخرا.

وفي هذه المذكرة، التي كتبها الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، تم توجيه الموظفين إلى التركيز على تحسين منتجات الشركة، خصوصا في مجالات مثل التخصيص، والموثوقية، وتوليد الصور، وغيرها.

النمو المستمر

وعند النظر إلى البيانات الحديثة، يتضح أن السباق لا يزال مستمرا، حيث تواصل كل من ChatGPT و Gemini تحقيق نمو كبير، فقد ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريا على ChatGPT بنسبة 180% على أساس سنوي في نوفمبر 2025، في حين زاد عدد المستخدمين النشطين شهريا لـ Gemini بنسبة 170%.

لكن البيانات الجديدة تشير إلى أن نمو ChatGPT في عدد المستخدمين النشطين عالميا قد شهد زيادة طفيفة فقط بلغت حوالي 6% من أغسطس إلى نوفمبر، ليصل إلى حوالي 810 مليون مستخدم.

ويحتمل أن يشير هذا الرقم إلى أن ChatGPT قد اقترب من نقطة التشبع في السوق، وفقا لما ذكرته Sensor Tower.

في المقابل، شهدت Gemini زيادة بنسبة حوالي 30% في عدد المستخدمين النشطين عالميا خلال نفس الفترة، وهو ما يعزى جزئيا إلى إطلاق نموذج Nano Banana لتوليد الصور، والذي أدى إلى زيادة في التبني.

الميزة التنافسية لـ Gemini

أشار التقرير أيضا إلى أن حوالي ضعف عدد مستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة يتفاعلون مع Gemini مباشرة من خلال نظام التشغيل أندرويد مقارنة باستخدام تطبيق Gemini المستقل.

وهذا قد يمنح جوجل ميزة تنافسية في السوق العالمي، حيث يهيمن أندرويد على الحصة الأكبر من المستخدمين، مما يعني أن Gemini ليس محصورا فقط في استخدامه داخل التطبيق أو واجهة الويب.

كما بدأ Gemini في زيادة حصته في سوق روبوتات الدردشة الذكية بشكل عام، مقارنة بجميع التطبيقات الكبرى مثل ChatGPT و Copilot و Claude و Perplexity و Grok.

ومن مايو إلى نوفمبر 2025، زادت Gemini حصتها من المستخدمين النشطين شهريا عالميا بنسبة 3 نقاط مئوية.

التحديات القادمة

من ناحية أخرى، شهدت ChatGPT انخفاضا في حصتها من المستخدمين النشطين شهريا عالميا بمقدار 3 نقاط مئوية بين أغسطس ونوفمبر 2025، مما يشير إلى المنافسة المتزايدة من منصات مثل Perplexity و Claude، اللتين شهدتا نموا ضخما في 2025، حيث ارتفع استخدام Perplexity بنسبة 370% على أساس سنوي، وClaude بنسبة 190%.

نمو التنزيلات والوقت الذي يقضيه المستخدمون

من حيث التنزيلات، شهد ChatGPT نموا بنسبة 85% على أساس سنوي حتى نوفمبر 2025، ولكن هذا أقل من متوسط النمو العام البالغ 110%، في حين حقق Perplexity و Gemini أكبر نمو، حيث زاد Perplexity بنسبة 215% و Gemini بنسبة 190% على أساس سنوي.

أخيرا، أشار التقرير إلى أن وقت المستخدمين في تطبيق Gemini قد تضاعف أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أصبح المستخدمون يقضون حوالي 11 دقيقة يوميا في التطبيق اعتبارا من نوفمبر، بزيادة قدرها 120% مقارنة بشهر مارس.

ويرجح أن يكون هذا نتيجة لانتشار نموذج Nano Banana لتوليد الصور في سبتمبر، في المقابل، ارتفع وقت المستخدمين في ChatGPT بنسبة 6% فقط خلال نفس الفترة، في حين انخفض وقت استخدامه بنسبة 10% في نوفمبر مقارنة بشهر يوليو.

بينما تشير البيانات الحالية إلى أن جوجل قد تقترب من ChatGPT في الريادة، إلا أن العديد من مكاسب Gemini الأخيرة تعود إلى نجاح نموذج Nano Banana، ويمكن لشركة OpenAI تسريع نموها مجددا من خلال إطلاق منتجات جديدة قد تؤثر بشكل مشابه.