مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد جدل طويل.. OpenAI تصلح خطأ مزعجا في ChatGPT

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI، عن إصلاح إحدى أكثر المشكلات المثيرة للجدل في روبوت الدردشة الشهير ChatGPT، والمتعلقة باستخدامه المفرط لعلامة "الشرطة الطويلة" (em dash —)، والتي أصبحت تعرف ساخرا بـ"شرطة ChatGPT".

وقالت الشركة إن المستخدمين سيتمكنون الآن من التحكم الكامل في استخدام هذه العلامة، حيث يمكنهم ببساطة طلب عدم استخدامها من خلال إعدادات التخصيص، وسيلتزم الروبوت بذلك أخيرا، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، سام ألتمان، وصف التحديث بأنه "انتصار صغير لكنه مبهج"، وذلك في منشور له على منصة إكس.

كانت الشرطة الطويلة قد أثارت جدلا واسعا في الأشهر الأخيرة، بعد أن أصبحت تظهر بشكل متكرر في النصوص المكتوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، من مقالات الطلاب ورسائل البريد الإلكتروني، إلى تعليقات الإنترنت والمحادثات مع خدمات العملاء وحتى الإعلانات.

دفع هذا النمط المتكرر البعض لاعتبارها "بصمة" تدل على أن النص كتب بواسطة روبوت، ما أثار انتقادات حول اعتماد البعض على الذكاء الاصطناعي بدلا من الكتابة الذاتية.

في المقابل، دافع آخرون عن استخدام الشرطة الطويلة، مؤكدين أنها جزء أصيل من أسلوبهم الكتابي منذ زمن بعيد، قبل ظهور نماذج اللغة الكبيرة، ولكن عجز ChatGPT سابقا عن التوقف عن استخدامها، حتى عند الطلب، جعل منها عنصرا مثيرا للريبة في النصوص الرقمية.

وفي منشور على منصة ثريدز، أوضحت OpenAI أن ChatGPT أصبح الآن أكثر استجابة لتعليمات المستخدمين بشأن عدم استخدام الشرطة الطويلة، من خلال إعدادات التخصيص.

ورغم أن التحديث لا يمنع استخدامها بشكل افتراضي، إلا أنه يمنح المستخدمين تحكما أكبر في ظهورها.

جدير بالذكر أن الشركة أجبرت ChatGPT على "الاعتذار" في منشورها على ثريدز، قائلة إنه "أفسد سمعة الشرطة الطويلة"، في إشارة ساخرة إلى الجدل الدائر حول هذه العلامة التي تحولت من أداة لغوية إلى رمز مثير للشك.

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

إمام عاشور ينعى محمد صبرى نجم الزمالك السابق بكلمات مؤثرة

مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع.. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

4 أعداء يعوقون سير الإنسان إلى ربِّه

4 أعداء يعوقون سير الإنسان إلى ربِّه.. تعرف عليهم وجاهدهم

هل قول الرجل لزوجته تحرمي علي يقع بها الطلاق ؟.. الإفتاء تجيب

هل توزع دية الميت كميراث وما هي الطريقة الشرعية للتقسيم؟.. الإفتاء تجيب

تخفيض 50 ألف دولار على أسعار هذه السيارات من مرسيدس

جهاز شئون البيئة بالشرقية يفحص 908 سيارات ويضبط 61 مركبة مخالفة

حملات مكبرة بالشرقية لمتابعة مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل رفع الإشغالات والتعديات المخالفة

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

