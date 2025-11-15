بعد جدل طويل.. OpenAI تصلح خطأ مزعجا في ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI، عن إصلاح إحدى أكثر المشكلات المثيرة للجدل في روبوت الدردشة الشهير ChatGPT، والمتعلقة باستخدامه المفرط لعلامة "الشرطة الطويلة" (em dash —)، والتي أصبحت تعرف ساخرا بـ"شرطة ChatGPT".

وقالت الشركة إن المستخدمين سيتمكنون الآن من التحكم الكامل في استخدام هذه العلامة، حيث يمكنهم ببساطة طلب عدم استخدامها من خلال إعدادات التخصيص، وسيلتزم الروبوت بذلك أخيرا، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، سام ألتمان، وصف التحديث بأنه "انتصار صغير لكنه مبهج"، وذلك في منشور له على منصة إكس.

OpenAI تصلح خطأ مزعجا في ChatGPT

كانت الشرطة الطويلة قد أثارت جدلا واسعا في الأشهر الأخيرة، بعد أن أصبحت تظهر بشكل متكرر في النصوص المكتوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، من مقالات الطلاب ورسائل البريد الإلكتروني، إلى تعليقات الإنترنت والمحادثات مع خدمات العملاء وحتى الإعلانات.

دفع هذا النمط المتكرر البعض لاعتبارها "بصمة" تدل على أن النص كتب بواسطة روبوت، ما أثار انتقادات حول اعتماد البعض على الذكاء الاصطناعي بدلا من الكتابة الذاتية.

OpenAI تصلح خطأ مزعجا في ChatGPT

في المقابل، دافع آخرون عن استخدام الشرطة الطويلة، مؤكدين أنها جزء أصيل من أسلوبهم الكتابي منذ زمن بعيد، قبل ظهور نماذج اللغة الكبيرة، ولكن عجز ChatGPT سابقا عن التوقف عن استخدامها، حتى عند الطلب، جعل منها عنصرا مثيرا للريبة في النصوص الرقمية.

وفي منشور على منصة ثريدز، أوضحت OpenAI أن ChatGPT أصبح الآن أكثر استجابة لتعليمات المستخدمين بشأن عدم استخدام الشرطة الطويلة، من خلال إعدادات التخصيص.

ورغم أن التحديث لا يمنع استخدامها بشكل افتراضي، إلا أنه يمنح المستخدمين تحكما أكبر في ظهورها.

جدير بالذكر أن الشركة أجبرت ChatGPT على "الاعتذار" في منشورها على ثريدز، قائلة إنه "أفسد سمعة الشرطة الطويلة"، في إشارة ساخرة إلى الجدل الدائر حول هذه العلامة التي تحولت من أداة لغوية إلى رمز مثير للشك.