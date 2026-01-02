صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

أعلنت الفنانة أيمان العاصي تعرضها لوعكة صحية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتبت إيمان العاصي: “في ڤيروس منتشر صعب جدآ تكسير عضم رهيب شكلنا هنلبس الكمامات تاني خدوا بالكم”.

وكان طرح التطبيق الإعلان التشويقي لمسلسل إيمان العاصي الجديد "قسمة العدل"، المنتظر عرضه قريبًا بالشراكة مع شركة المتحدة.

والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد.

ويعرض الإعلان التشويقي لقطات أولية لمريم، التي تتولى رعاية إخوتها بعد وفاة والدتهم. وتتفجر الخلافات بين الأشقاء وتبدأ حرب بينهم عندما يقرر والدهم تقسيم الميراث.

وتدور أحداث المسلسل حول النزاع المحتدم بين ثلاثة أشقاء على ثروة وأملاك والدهم الذي لا يزال على قيد الحياة. وتتصاعد أطماع الأخوة، بينما تقف أختهم في وجههم.، ويبقى السؤال معلقاً: من سيكسب هذا الصراع العائلي؟

أبطال مسلسل قسمة العدل

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم: خالد كمال، رشدي الشامي، محمد جمعة، خالد أنور، عابد عناني، ألفت إمام، إيناس كامل، دعاء حكم، كريم العميري، علاء قوقة و دنيا ماهر. ومن المقرر عرض العمل في شهر يناير المقبل.