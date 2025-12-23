قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بفستان أحمر قصير.. إيمان العاصي تستعرض جمالها عبر إنستجرام

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها، صورا  جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وخطفت إيمان العاصي الأنظار بإطلالة جذابة لافته مرتدية فستان قصير باللون الاحمر ،ليكشف عن جمالها ورشاقتها.


وفي سياق آخر، سبق أن طرحت الفنانة إيمان العاصي تساؤلا للجمهور أثار الجدل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب تحريم التَّبني.

وكتبت إيمان العاصي عبر  صفحتها عبر “فيس بوك”: "ليه التبني حرام؟.. يعني إيه أطفال مالهومش ذنب ولا يَدّ في وجودهم بالطريقة دي في الدنيا، يعيشوا قسوة الحياة دي، دعادي وحلال.. لكن حد يتبناهم تبني كامل دا يبقى حرام.. هتجنن وأفهم.. وياريت محدش يقولي خلط الأنساب لأنه الإجابة غلط".

