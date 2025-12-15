بالكاجوال.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت إيمان العاصي إلانظار بإطلالة جذابة لافتة بالكاجوال ، مما حاز الصورة علي إعجاب متابعيها.

وكانت قد طرحت الفنانة إيمان العاصي تساؤلا للجمهور أثار الجدل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب تحريم التبني.

وكتبت إيمان العاصي عبر صفحتها عبر موقع فيسبوك :"ليه التبني حرام ؟

يعني إيه أطفال ملهمش ذنب ولا يد في وجودهم بالطريقة دي في الدنيا يعيشوا قسوة الحياة دي عادي وحلال.. لكن حد يتبناهم تبني كامل دا يبقى حرام.. هتجنن وأفهم..



وياريت محدش يقولي خلط الأنساب لأنه الإجابة غلط".