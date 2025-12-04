إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال..شاهد

حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة إيمان العاصي في أحدث ظهور

خطفت إيمان العاصي الأنظار في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون باللون الفضي، مع توب باللون الأبيض ونسقت معهما جاكت فرو باللون اللبني.

انتعلت إيمان العاصي حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الفضي، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت إيمان العاصي بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.