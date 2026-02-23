كلهم بيحبوا مودي.. علاقة عاطفية بين يوسف وهبي وابنة ياسر جلال

يشهد مسلسل كلهم بيحبوا مودي، ظهور الممثل يوسف وهبي بشخصية زياد الذي تجمعه علاقة عاطفية بابنة مودي (ياسر جلال).

ويبدو زياد حريصًا على الظهور بمظهر الداعم لها، في وقت تعاني فيه من إهمال والدها وتخبّط مشاعرها تجاهه، وذلك ضمن أحداث الحلقات الأولى من المسلسل الكوميدي الرمضاني كلهم بيحبوا مودي.

ينتمي زياد إلى طبقة اجتماعية راقية مماثلة للارا (أيسل محمد رمزي)، وهو ما ينعكس في أسلوب حياته ومظهره وطريقة حديثه ومسكنه الفخم. وفي ظل علاقتهما، يحاول فهم طبيعة العلاقة المضطربة بين لارا ووالدها، ويسعى إلى دعمها وملء الفراغ الذي خلّفه انشغال مودي بعلاقاته العاطفية المتعددة. لكن يبقى السؤال: هل يستمر هذا الدعم بدافع الحب الحقيقي، أم تتبدّل مواقفه حين يكتشف الأزمات الاقتصادية التي يمر بها والدها؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.



تدور أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي حول رجل ثري يعيش حياة باذخة بين السفر وتعدد الزيجات، لكن استقراره ينهار أمام أزمة مالية تعصف بثروته ومستقبله. وفي وسط هذا الانهيار، يجد نفسه محاصراً في دوامة من المواقف الطريفة والمشاكل الناتجة عن علاقاته المتشابكة مع أقاربه وجيرانه وأسرته، الذين يتقلبون بين الطمع في ماله والشماتة في ضياعه.



المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب يوسف وهبي كل من أيتن عامر، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي وريهام الشنواني، ويُعرض عبر قنوات ON بالتزامن مع منصة Watch iT.