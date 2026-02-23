مسلسل عين سحرية الحلقة 5 .. عصام عمر يسترد أمواله بمساعدة صديقه

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل عين سحرية، المعروض على قناة ON، تطورات درامية متسارعة في صراع عادل، الذي يجسد شخصيته الفنان عصام عمر، مع المعلم عطوة، بعدما بدأ تنفيذ خطة محكمة لاسترداد أمواله التي استولى عليها الأخير.



وخلال الأحداث، استعان عادل بصديقه رجب لتنفيذ خطته، حيث جلسا في أحد المقاهي برفقة شاب يُدعى رجب، أحد أفراد عصابة المعلم عطوة. وحاول عادل التقرب منه عبر دفع حساب الجلسة وكسب ثقته، تمهيدًا لإقناعه بالتعاون معه في مواجهة المعلم.



واقترح عادل، على رجب أن يساعده في استعادة أمواله مقابل منحه «البضاعة» ليتولى بيعها لحسابه، على أن يتم تخزينها لحين ارتفاع سعرها وبيعها لاحقًا لتحقيق أرباح أكبر، في محاولة لتحويله من مجرد تابع إلى شريك في التجارة.



وتصاعدت الأحداث عندما سلّم عادل البضاعة لرجب، الذي حاول الغدر به، إلا أن عادل نجح في إنقاذ صديقه توحة من المأزق، وتمكن بدهاء من تصوير مقطع فيديو يوثق لحظة تسلّم رجب للبضاعة، ليستخدمه كورقة ضغط حال إفشاء تفاصيل الاتفاق للمعلم عطوة.



الحلقة حملت مؤشرات قوية على تصاعد حدة الصراع بين الأطراف، مع توقعات بمواجهات أكثر سخونة خلال الحلقات المقبلة.



وكانت الحلقة السابقة قد شهدت إلقاء القبض على المعلم ضياء، صاحب سلسلة مطاعم، بعد ضبط لحوم فاسدة داخل مطاعمه، وذلك عقب قيام زكي غالب، الذي يجسد شخصيته الفنان باسم سمرة، بمساعدة عادل في تصوير اللحوم وتسليم الفيديو للرقابة.



كما تضمنت الأحداث مشهدًا مؤثرًا طالب خلاله عادل عم فتحي بتقسيط ثمن الشقة التي يقيم فيها مع أسرته، في محاولة لتدبير أموره المالية وسط تصاعد الأزمات.

يُذكر أن مسلسل عين سحرية يضم نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، وجنا الأشقر، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود.