بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل
حبس وغرامات.. كيف واجه القانون جرائم العنف والتحر.ش بإيحاءات جنسية
بوتين: تحديث الثالوث النووي يعزز الاستقرار الاستراتيجي ويصون سيادة روسيا
أتمنى عودته للزمالك.. جمال العدل: رحيل إمام عاشور أحزنني
نيويورك تايمز: تنبيه استخباراتي بشأن احتمال هجمات إيرانية بالوكالة ضد أهداف أمريكية
‏رابطة الدوري الأمريكي تغلق ملف واقعة ميسي رسميًا
الأهلي| زيزو وتريزيجيه يواصلان التأهيل استعدادًا لمباراة سموحة بالدوري
حكم صلاة الحاجة وهل تجوز في رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل عين سحرية الحلقة 5 .. عصام عمر يسترد أمواله بمساعدة صديقه

عين سحرية
عين سحرية
أوركيد سامي

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل عين سحرية، المعروض على قناة ON، تطورات درامية متسارعة في صراع عادل، الذي يجسد شخصيته الفنان عصام عمر، مع المعلم عطوة، بعدما بدأ تنفيذ خطة محكمة لاسترداد أمواله التي استولى عليها الأخير.


وخلال الأحداث، استعان عادل بصديقه رجب لتنفيذ خطته، حيث جلسا في أحد المقاهي برفقة شاب يُدعى رجب، أحد أفراد عصابة المعلم عطوة. وحاول عادل التقرب منه عبر دفع حساب الجلسة وكسب ثقته، تمهيدًا لإقناعه بالتعاون معه في مواجهة المعلم.


واقترح عادل، على رجب أن يساعده في استعادة أمواله مقابل منحه «البضاعة» ليتولى بيعها لحسابه، على أن يتم تخزينها لحين ارتفاع سعرها وبيعها لاحقًا لتحقيق أرباح أكبر، في محاولة لتحويله من مجرد تابع إلى شريك في التجارة.


وتصاعدت الأحداث عندما سلّم عادل البضاعة لرجب، الذي حاول الغدر به، إلا أن عادل نجح في إنقاذ صديقه توحة من المأزق، وتمكن بدهاء من تصوير مقطع فيديو يوثق لحظة تسلّم رجب للبضاعة، ليستخدمه كورقة ضغط حال إفشاء تفاصيل الاتفاق للمعلم عطوة.


الحلقة حملت مؤشرات قوية على تصاعد حدة الصراع بين الأطراف، مع توقعات بمواجهات أكثر سخونة خلال الحلقات المقبلة.


وكانت الحلقة السابقة قد شهدت إلقاء القبض على المعلم ضياء، صاحب سلسلة مطاعم، بعد ضبط لحوم فاسدة داخل مطاعمه، وذلك عقب قيام زكي غالب، الذي يجسد شخصيته الفنان باسم سمرة، بمساعدة عادل في تصوير اللحوم وتسليم الفيديو للرقابة.


كما تضمنت الأحداث مشهدًا مؤثرًا طالب خلاله عادل عم فتحي بتقسيط ثمن الشقة التي يقيم فيها مع أسرته، في محاولة لتدبير أموره المالية وسط تصاعد الأزمات.
يُذكر أن مسلسل عين سحرية يضم نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، وجنا الأشقر، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود.

عين سحرية

